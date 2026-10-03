Fransa’da cezaevleri rekor dolulukta: Tutuklu sayısı 90 bini aştı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Fransa Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan veriler, ülkedeki tutuklu sayısının 90 binin üzerine çıktığını gösteriyor. Bu, eşi görülmemiş bir rakam. Fransa’daki cezaevlerinin kapasitesi ise yalnızca 63 bin kişilik.

Son aylarda gözaltına alınanların sayısındaki artış, cezaevlerinin kapasitesinin tamamen dolmasına yol açtı. Fransa’da bu rekorun kaydedilmesi, ülkedeki cezaevi koşullarına yönelik uluslararası eleştirilerin arttığı bir döneme denk geldi. Birleşmiş Milletler daha önce Paris’ten cezaevlerindeki aşırı kalabalık sorununa çözüm bulmasını istemişti.

Perşembe günü Fransız güvenlik güçleri ülkede 1.949 protestocuyu gözaltına aldı. Fransa İçişleri Bakanlığı, bu kişilerin çoğunun polise yönelik şiddet eylemleriyle suçlandığını açıkladı.

Ayrıca protestolarda 305 polis ve jandarma personelinin yaralandığı iddia edildi. 400 okulun kapalı olduğu ve yalnızca uzaktan eğitim verdiği bildirildi. 170 öğrencinin yaralandığı belirtildi. Perşembe günü Fransa Başbakanı, krizi değerlendirmek üzere olağanüstü toplantı yapılmasını istedi.

Çarşamba günü 600 kişi gözaltına alındı; bu kişilerin yangın çıkardığı ve polise saldırdığı iddia edildi. Fransa’daki öğrenci protestoları Perşembe sabahı üniversitelere de sıçradı.

Fransa’da öğrenciler, eğitim kaynaklarının yetersizliği, kalabalık sınıflar ve öğretmen açığını protesto etmek amacıyla gösteri ve toplanmalarını sürdürüyor. Geçen hafta başlayan protestolar, Lyon, Lille ve Saint-Denis gibi şehirlerde okul girişlerinin kapatılmasına, bazı durumlarda çöp konteynerlerinin yakılmasına ve nesnelerin fırlatılmasına yol açtı.