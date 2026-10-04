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Rusya: Kaliningrad’a yönelik tehdit olursa tüm silah cephaneliğini kullanırız

4 Ekim 2026 - 17:03
News ID: 1873641
Rusya: Kaliningrad’a yönelik tehdit olursa tüm silah cephaneliğini kullanırız

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Kaliningrad’a yönelik herhangi bir tehdit durumunda Rusya, elindeki tüm silah cephaneliğini kullanacaktır. Bu kesinlikle bir şaka değil" denildi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Kremlin'den yapılan açıklamada, "Kaliningrad’a yönelik herhangi bir tehdit durumunda Rusya, elindeki tüm silah cephaneliğini kullanacaktır. Bu kesinlikle bir şaka değil" denildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Rusya'ya, Kaliningrad dahil doğrudan saldırı söz konusu olursa, ülkemizin sahip olduğu tüm silahların kullanılması meselesi kaçınılmaz olarak ve derhal gündeme gelecektir" ifadelerini kullanmıştı.

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