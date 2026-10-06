ABD’li yetkili: Suudi Arabistan’a Ensarullah askerlerine karşı destek veriyoruz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’li bir yetkili El-Cezire’ye yaptığı açıklamada, Washington’un Yemen ordusu ve Ensarullah askerlerine karşı Suudi Arabistan’a planlama, istihbarat paylaşımı ve yakıt ikmali gibi alanlarda destek verdiğini söyledi.

Söz konusu ABD’li yetkili, Suudi Arabistan’ın kendi hava sahasını savunmak ve Ensarullah askerlerinin karşısındaki güçleri desteklemek için ABD’nin yakıt ikmali kapasitelerinden yararlandığını belirtti. Yetkiliye göre, Suudi Arabistan’daki planlama merkezlerinde yaklaşık 200 ABD’li danışman görev yapıyor. Bu danışmanlar, Suudi güçlerine hedef belirleme operasyonlarını verimli ve etkili biçimde yürütmede yardımcı oluyor.

ABD’li yetkili, “Orada belirli bir hedefin peşinde değiliz.” iddiasında bulundu.

Bu açıklama, ABD’nin New York Times gazetesinin saatler önce yayımladığı ve Suudi Arabistan destekli paralı askerler ile Riyad güçlerinin Yemen ordusu ve Ensarullah askerlerine karşı savaş ilan ettiğini öne süren habere dayanıyor.

New York Times’a konuşan mevcut ve eski ABD’li yetkililere göre, Suudi Arabistan’da 200’den fazla ABD’li istihbarat ve askerî analist bulunuyor. Bu analistler, krallık içindeki komuta merkezlerinde Suudi Arabistan hükümetine destek sağlıyor; Yemen’de hedeflerin analiz edilmesine ve seçilmesine yardımcı oluyor.

Habere göre, ABD ayrıca hava devriyesi yapan Suudi savaş uçaklarına havada yakıt ikmali sağlıyor. New York Times, konuya yakın kaynakların bu bilgileri paylaştığını belirtti.