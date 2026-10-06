Muhsin Rızai’den ABD’ye Sert Uyarı: “Askeri Savaşta Yenildiniz, Ekonomi Savaşında da Yenileceksiniz”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Millî Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Tümgeneral Muhsin Rızai, ABD yönetiminin İran’a yönelik son ekonomik tehdit ve açıklamalarına sert sözlerle yanıt verdi.

Rızai, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Washington yönetimine hitap ederek şu ifadeleri kullandı:

“Siz askeri savaşta yenildiniz, ekonomi savaşında da yenileceksiniz. Hürmüz Boğazı tehdit veya baskıyla açılmayacaktır; İran asla geri adım atmayacaktır.”

ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırım ve baskı açıklamalarına karşılık veren Rızai, düşmanca girişimlerin ve ekonomik yaptırımların Tahran’ın stratejik duruşunu değiştiremeyeceğini vurguladı.