Emekli Tümgeneral Yitzhak Brick’ten Sert Uyarı: “İsrail Ordusu Çok Cepheli Savaş Gerçekliğine Hazırlıksız”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in savunma politikalarına yönelik eleştirileriyle tanınan Emekli Tümgeneral Yitzhak Brick, katıldığı bir platformda orduyu hedef alan ağır açıklamalarda bulundu. Brick, İsrail’in karşı karşıya olduğu güvenlik mimarisinin, ordunun mevcut kapasitesi ve hazırlık seviyesiyle örtüşmediğini belirterek, “ordunun büyük bir savaşı yönetebilecek durumda olmadığını” iddia etti.

Brick’in açıklamalarında öne çıkan temel husus, tehdit yelpazesinin Batı Şeria’dan başlayıp İran’a kadar uzanan bir “çok cepheli” yapıya dönüşmüş olması. Emekli general, İsrail’in savunma konseptinin hala bölgesel bir çatışma senaryosuna göre kurgulandığını, ancak gerçekte çok daha karmaşık ve eş zamanlı saldırılarla karşı karşıya kalabileceğini vurguladı. Brick’e göre, özellikle lojistik, mühimmat stokları ve yedek birliklerin entegrasyonu konularında ciddi açıklar bulunuyor.

Siyasi ve askeri liderliğin içine düştüğü “sanal bir güvenlik algısına” dikkat çeken Brick, kendisinin bu yöndeki raporlarının ve uyarılarının yıllardır karar vericiler tarafından görmezden gelindiğini belirtti. “Üst düzey yetkililer, ordunun gücü konusunda kendilerini kandırıyorlar” diyen Brick, uyarıların dikkate alınmamasının bedelinin, olası bir geniş çaplı çatışmada ordu ve devlet için ağır olacağını savundu.

Savunma çevrelerinde tartışma yaratan bu açıklamalar, İsrail’in iç güvenlik ve bölgesel dış politika denkleminde “hazırlıksızlık” eleştirilerini yeniden alevlendirdi. Brick’in iddiaları, ordunun sadece askeri ekipman değil, aynı zamanda operasyonel zihniyet ve liderlik vizyonu açısından da bir dönüşüme ihtiyaç duyduğu tezini destekler nitelikte. Tel Aviv yönetiminin, bu tür kritik uyarılara karşı nasıl bir stratejik yanıt vereceği ise belirsizliğini koruyor.