Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen ile Suudi Arabistan arasındaki siyasi ve askeri gerilim yeni bir boyut kazandı. Sana’a merkezli hükümet yetkilileri, doğrudan Riyad’daki liderlik kadrosunu ve Suudi hanedanını hedef alan benzeri görülmemiş sertlikte açıklamalarda bulundu.
Sana’a Yönetiminden Riyad’a Sert Tehdit: “Muhammed bin Selman Görevden Alınmalı, Âl-i Suud İktidarı Biter”
12 Ekim 2026 - 16:09
News ID: 1877179
Yemen’deki Sana’a hükümeti yetkilileri, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın iktidardan uzaklaştırılması yönünde açık bir çağrıda bulundu. Sana’a kanadından yapılan açıklamalarda, mevcut politikaların devam etmesi halinde Suudi Arabistan’daki Âl-i Suud rejiminin varlığının tamamen sona erebileceği tehdidi savruldu.
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