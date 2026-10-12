Sana’a Yönetiminden Riyad’a Sert Tehdit: “Muhammed bin Selman Görevden Alınmalı, Âl-i Suud İktidarı Biter”

Sana’a yönetiminden yapılan değerlendirmelerde, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Yemen’e ve bölge geneline yönelik politikalarının hem bölgesel istikrarı hem de Suudi Arabistan’ın kendi iç güvenliğini tehlikeye attığı savunuldu. Suudi kraliyet ailesi ve karar alma mekanizmalarına seslenen Sana’alı yetkililer, ülkenin daha büyük bir felakete sürüklenmemesi için Veliaht Prens’in derhal iktidardan uzaklaştırılması gerektiğini öne sürdü.

Açıklamalarda en dikkat çekici unsur ise doğrudan hanedanın geleceğine yönelik sarf edilen ifadeler oldu. Sana’a temsilcileri, Yemen halkına yönelik saldırgan politikaların ve askeri hesapların sürmesi durumunda bunun bedelinin ağır olacağını belirterek, Suudi Arabistan’daki Âl-i Suud yönetiminin tamamen çökebileceği ve tarihe karışabileceği uyarısında bulundu.

Söz konusu sert çıkışın, bölgedeki kritik askeri operasyonlar ve karşılıklı güç gösterilerinin yoğunlaştığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekiyor. Siyasi analistler, Sana’a’nın bu söylemle sahadaki askeri baskıyı diplomatik ve psikolojik alana taşıyarak Riyad yönetimi üzerindeki baskıyı artırmayı hedeflediğini değerlendiriyor.