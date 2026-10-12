İsrail Basınından Riyad’a Soğuk Duş: Kanal 14, Aramco’daki Yangın ve Ağır Hasarın Resmi Açıklamalardan Gizlendiğini İfşa Etti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail güvenlik bürokrasisine yakınlığıyla bilinen Kanal 14’ün yayınladığı özel habere göre, Aramco tesislerini hedef alan son saldırı dalgası, Riyad yönetiminin iddia ettiğinin çok ötesinde bir tahribata yol açtı. İsrailli istihbarat kaynaklarına dayandırılan raporda, tesislerde meydana gelen patlamalar, petrol rafinaj ünitelerindeki yangınlar ve lojistik hatlardaki hasarların boyutunun Suudi resmi kanallarınca kasten asgariye indirgendiği vurgulandı. Yayına katılan askeri uzmanlar, “Resmi Riyad bültenleri ‘küçük çaplı ve kontrol altına alınan yangınlar’ tablosu çizmeye çalışsa da, sahadan sızan doğrulanmış görüntüler ve sıcak termal uydu verileri stratejik altyapıda kalıcı ve ağır bir felcin yaşandığını doğrulamaktadır” tespitinde bulundu.

Riyad Kongresi Fiyaskosu ve Küresel Enerji Şoku

Kanal 14’ün bu ifşaatı, geçtiğimiz günlerde başkent Riyad’daki Kral Halid Havalimanı’nın peş peşe vurulması ve hemen ardından BP, Shell, TotalEnergies, ExxonMobil ile Chevron CEO’larının Riyad Enerji Kongresi programından isimlerini sildirip kaçışmasıyla başlayan diplomatik ve ekonomik krizin arka planını netleştirdi. Petrol devlerinin çekilme kararının arkasında yalnızca havalimanı güvensizliğinin değil, aynı zamanda Aramco tesislerindeki reel hasarın enerji arz zincirini doğrudan vurmuş olmasının yattığı kaydedildi. Güvenlik analistleri; Ensarullah’ın kamikaze İHA ve hipersonik balistik füze vuruşlarının, hava savunma kalkanlarını tamamen delerek Suudi krallığının ekonomik can damarını doğrudan felç ettiğini belirtiyor.

“Mekke Paktı” ve Hava Savunma Kalkanının İflası

Aramco tesislerindeki hasarın gizlenmesi çabası, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında geçtiğimiz aylarda imzalanan "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"nın sahada sağladığı iddia edilen güvenlik şemsiyesinin güvenilirliğini de doğrudan tartışmaya açtı. Yemen’in Taiz’de genel af ilan edip iç cephesini tahkim ederek Suudi derinliğine odaklandığı bir evrede, Körfez’e konuşlandırılan Batı ve müttefik menşeli hava savunma sistemlerinin Aramco’yu koruyamadığı tescillenmiş oldu. Tel Aviv merkezli kaynaklar, Suudi yönetiminin hasarı gizleme refleksinin, küresel finans piyasalarında Aramco hisselerinin çöküşünü engelleme ve “İbrahim Anlaşmaları” benzeri bölgesel normalleşme ve güvenlik koridorlarının çöktüğü gerçeğini perdeleme amacını taşıdığını değerlendiriyor.