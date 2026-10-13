Suudi Arabistan’da Güvenlik Alarmı: Riyad Hedef Alınınca Sivil Savunma Saldırı Uyarılarını Yeniden Başlattı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel gerilimlerin tırmandığı bir süreçte Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ın ard arda düzenlenen saldırılara hedef olması, ülkedeki güvenlik ve resmi bilgilendirme reflekslerini değiştirdi.

Edinilen bilgilere göre, Suudi Sivil Savunma Kurumu son dönemde rutin hava durumu, aşırı yağış ve sel tehlikelerine yönelik duyurulara ağırlık verirken, olası saldırılara ilişkin uyarı mekanizmalarını askıya almıştı. Ancak başkentin ve stratejik noktaların ondan fazla saldırının hedefi olması, resmi makamları güvenlik protokollerini yeniden gözden geçirmeye zorladı.

Yaşanan gelişmelerin ardından kurum, pazartesi günü itibarıyla halkı bilgilendirme ve olası tehditlere karşı hazırlıklı olma amacıyla güvenlik ve saldırı uyarı mesajlarını yeniden dolaşıma soktu. Güvenlik kaynakları, atılan bu adımın artan riskler karşısında halkı tedbirli tutmayı amaçladığını belirtirken, konuya ilişkin resmi makamlardan kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.