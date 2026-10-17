İran’dan Trump Yönetimine “Sembolik Saldırı” Reddi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran İslam Cumhuriyeti Yayın Kurumu (IRIB) muhabiri Murtaza Gurugi, iki ülke arasındaki geçmiş dönem krizlerine ilişkin dikkat çekici bir iddiada bulundu. Gurugi, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, İran’a karşı kontrollü bir gerilim stratejisi izlediği döneme ait gizli bir diplomatik temasın detaylarını paylaştı.

Buna göre Washington yönetimi, İran topraklarında yer alan Koleng Dağı bölgesine “sembolik” ve sınırlı bir askeri saldırı düzenlemek amacıyla Tahran’dan izin talep etti. ABD tarafının, bu saldırının karşılıksız kalması ve İran’ın misillemede bulunmaması yönünde teminat istediği belirtildi.

İran yönetiminin ise ulusal egemenliğini ve caydırıcılığını hedef alan bu talebi tamamen reddettiği kaydedildi. Tahran’ın, sınırlı veya sembolik dahi olsa ülke topraklarına yönelik hiçbir saldırının karşılıksız kalmayacağı yönündeki net tutumunu Washington’a ilettiği ifade edildi.