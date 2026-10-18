Saldırıya Uğrayan Avrupalı Diplomattan Netanyahu’ya Tepki: “Gerçekler Açık, Saldırıya Uğradık”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İşgal altındaki Batı Şeria’da görev yapan yabancı diplomatik heyetleri hedef alan şiddet olayları uluslararası alanda yankı uyandırmaya devam ediyor. Ramallah yakınlarında incelemelerde bulunduğu sırada fanatik İsrailli yerleşimcilerin fiziki saldırısına uğrayan heyette yer alan ve güvenlik gerekçesiyle kimliği açıklanmayan Avrupalı bir diplomat, İsrail makamlarının olaya yaklaşımına sert tepki gösterdi.
18 Ekim 2026 - 16:40
News ID: 1879726
Batı Şeria’da Ramallah yakınlarında İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğrayan Avrupalı bir diplomat, olayın gerçekliğini sorgulayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’ya tepki gösterdi. Heyetin ziyareti önceden koordine etmediği gerekçesiyle suçlanmasını da eleştiren diplomat, “Olayın gerçekleri açık; saldırıya uğradık” ifadelerini kullandı.
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