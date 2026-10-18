Saldırıya Uğrayan Avrupalı Diplomattan Netanyahu’ya Tepki: “Gerçekler Açık, Saldırıya Uğradık”

Diplomat, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun saldırıya ilişkin medyaya yansıyan haberleri ve olayın vahametini sorgulayan açıklamalarına karşı çıkarak, yaşananların hiçbir şüpheye yer bırakmayacak kadar net olduğunu vurguladı. “Olayın gerçekleri son derece açık; bizler doğrudan saldırıya uğradık” diyen diplomat, resmi makamların hadiseyi önemsizleştirme veya çarpıtma çabalarını eleştirdi.

Açıklamada ayrıca, İsrail tarafının heyetin bölgeye yaptığı ziyareti “önceden koordine etmediği” iddiasıyla suçu diplomatlara yüklemeye çalışması da hedef alındı. Diplomat, diplomatik heyetlerin sahada gerçekleştirdiği gözlem faaliyetlerinin meşruiyetine dikkat çekerek, bu tür bürokratik gerekçelerin maruz kalınan şiddeti meşrulaştıramayacağını kaydetti.

Batı Şeria genelinde yerleşimci şiddetinin yalnızca Filistinli sivilleri değil, uluslararası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarını da hedef alacak boyuta ulaşması, yabancı misyonların bölgedeki güvenliği konusundaki kaygıları derinleştiriyor. Yaşanan son temasın ardından Avrupa başkentlerinden Tel Aviv yönetimine yönelik hesap verebilirlik ve güvenlik önlemleri çağrılarının artması bekleniyor.