Anketler Sağ Bloku Güçlendirdi: Trump, Netanyahu’ya Desteğini Açıkladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’deki siyasi tabloya dair kendisine iletilen anket verilerini inceledikten sonra Başbakan Binyamin Netanyahu’nun yanında yer aldığını duyurdu. İsrail siyasetindeki son kamuoyu araştırmaları, Likud Partisi ve muhafazakâr sağ blokun desteğini giderek artırdığını ortaya koyarken, Trump’ın bu verilere dayanarak Netanyahu’ya yönelik desteğini tazelediği belirtildi. Açıklama, seçim atmosferinin güçlendiği Tel Aviv’de sağ koalisyonun elini güçlendirecek bir adım olarak yorumlanıyor. Beyaz Saray’ın, İsrail’deki siyasi dengelerdeki değişime paralel olarak Netanyahu ile ilişkilerini pekiştirme sinyali verdiği görülüyor.