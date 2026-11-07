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ABD’den İran’ın Nükleer Programına Dair İstihbarata 20 Milyon Dolar Ödül

7 Kasım 2026 - 17:00
News ID: 1887539
ABD’den İran’ın Nükleer Programına Dair İstihbarata 20 Milyon Dolar Ödül

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın nükleer programına ilişkin bilgi sağlayan kişilere 20 milyon dolara kadar para ödülü ve güvenli bir bölgeye yerleştirilme imkânı tanınacağını duyurdu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD ordusunun Orta Doğu operasyonlarını yürüten Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın nükleer faaliyetlerine yönelik istihbarat toplanması amacıyla yeni bir hamle başlattı. Yapılan resmi açıklamada, İran’ın nükleer programı, bu programın altyapısı, finansmanı veya kritik tesisleriyle ilgili gizli bilgileri paylaşan kaynaklara 20 milyon dolara varan nakit ödüller verileceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, bilgi sağlayan şahısların güvenliğini temin etmek amacıyla gerektiğinde yer değiştirme ve koruma imkânlarının da sunulacağı vurgulandı. Washington yönetiminin bu adımı, Tahran’ın nükleer alandaki kapasitesine karşı istihbarat baskısını artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bölgesel ve uluslararası güvenlik uzmanları, CENTCOM’un bu hamlesinin nükleer müzakereler ve Tahran-Washington hattındaki hassas döneme denk gelmesine dikkat çekiyor.

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