ABD’den İran’ın Nükleer Programına Dair İstihbarata 20 Milyon Dolar Ödül

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD ordusunun Orta Doğu operasyonlarını yürüten Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın nükleer faaliyetlerine yönelik istihbarat toplanması amacıyla yeni bir hamle başlattı. Yapılan resmi açıklamada, İran’ın nükleer programı, bu programın altyapısı, finansmanı veya kritik tesisleriyle ilgili gizli bilgileri paylaşan kaynaklara 20 milyon dolara varan nakit ödüller verileceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, bilgi sağlayan şahısların güvenliğini temin etmek amacıyla gerektiğinde yer değiştirme ve koruma imkânlarının da sunulacağı vurgulandı. Washington yönetiminin bu adımı, Tahran’ın nükleer alandaki kapasitesine karşı istihbarat baskısını artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bölgesel ve uluslararası güvenlik uzmanları, CENTCOM’un bu hamlesinin nükleer müzakereler ve Tahran-Washington hattındaki hassas döneme denk gelmesine dikkat çekiyor.