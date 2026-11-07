Beyt Yahun’da Tarama Operasyonu: Güney Lübnan’da Sabah Saatlerinde Şiddetli Atışlar

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’ın güney sınırındaki hareketlilik devam ederken, İsrail güçleri cumartesi sabahı erken saatlerde Beyt Yahun beldesinde ağır makineli tüfeklerle tarama operasyonu gerçekleştirdi. Bölgedeki askeri hareketlilik yerel kaynaklar ve medya tarafından yakından takip edildi.
7 Kasım 2026 - 18:39
News ID: 1887597
İsrail işgal güçleri cumartesi sabahı Beyt Yahun beldesinde tarama operasyonu yürütürken, El-Menar kanalı aynı gün saat 09.00’a kadar Güney Lübnan’ın çeşitli bölgelerinde topçu ateşi, makineli tüfek atışları ve patlamaların yaşandığını bildirdi.
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