Beyt Yahun’da Tarama Operasyonu: Güney Lübnan’da Sabah Saatlerinde Şiddetli Atışlar

Lübnanlı Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen El-Menar televizyonunun aktardığı bilgilere göre, aynı gün saat 09.00’a kadar Güney Lübnan’ın farklı noktalarında yoğun topçu atışları, makineli tüfek ateşleri ve arka arkaya patlama sesleri kaydedildi. Sınır hattındaki bu gerilim, bölgedeki sivil yerleşimlerde endişeyi artırırken, son dönemdeki ateşkes ihlallerinin ve çatışma halinin devam ettiğini gösterdi.