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Beyt Yahun’da Tarama Operasyonu: Güney Lübnan’da Sabah Saatlerinde Şiddetli Atışlar

7 Kasım 2026 - 18:39
News ID: 1887597
Beyt Yahun’da Tarama Operasyonu: Güney Lübnan’da Sabah Saatlerinde Şiddetli Atışlar

İsrail işgal güçleri cumartesi sabahı Beyt Yahun beldesinde tarama operasyonu yürütürken, El-Menar kanalı aynı gün saat 09.00’a kadar Güney Lübnan’ın çeşitli bölgelerinde topçu ateşi, makineli tüfek atışları ve patlamaların yaşandığını bildirdi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’ın güney sınırındaki hareketlilik devam ederken, İsrail güçleri cumartesi sabahı erken saatlerde Beyt Yahun beldesinde ağır makineli tüfeklerle tarama operasyonu gerçekleştirdi. Bölgedeki askeri hareketlilik yerel kaynaklar ve medya tarafından yakından takip edildi.

Lübnanlı Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen El-Menar televizyonunun aktardığı bilgilere göre, aynı gün saat 09.00’a kadar Güney Lübnan’ın farklı noktalarında yoğun topçu atışları, makineli tüfek ateşleri ve arka arkaya patlama sesleri kaydedildi. Sınır hattındaki bu gerilim, bölgedeki sivil yerleşimlerde endişeyi artırırken, son dönemdeki ateşkes ihlallerinin ve çatışma halinin devam ettiğini gösterdi.

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