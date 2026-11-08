News ID: 1888104

Hz. Zehra (s.a), Şiiliğin hakikatini açıklarken Ehl-i Beyt (a.s) sevgisini fiilî/amelî itaatten ayrı görmemektedir. O Hazretin rivayetinde Şii; Ehl-i Beyt’in emirlerine uyan ve yasaklarından kaçınan kimse olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte, amelde kusur ve hataya düşen Ehl-i Beyt dostları da dünyada ve berzah âleminde çektikleri sıkıntılarla günahlarından arındıktan sonra, nihayetinde Ehl-i Beyt sevgisinin bereketiyle kurtuluşa ereceklerdir. Konuşmacı: Hüccetü’l-İslam Refii