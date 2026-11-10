Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminia, ülkenin askerî doktrinindeki değişimin boyutlarını değerlendirdi.

Ekreminia, Devrim Lideri Mucteba Hamanei'nin son talimatlarının kararlılıkla takip edildiğini belirterek, taarruzi doktrine yönelmenin uygun silah sistemlerini ve savaş yöntemlerinde değişimi zorunlu kıldığını söyledi.

Önceki askerî doktrinin savunma durumu ile telafi edici veya cezalandırıcı caydırıcılığa dayandığını ifade eden Ekremi-nia, bu çerçevede önce düşmanın ilk darbesinin bertaraf edilmeye çalışıldığını, ardından düşmanın eylemine uygun ve bölge coğrafyası ile bölgedeki ABD üsleriyle sınırlı bir ikinci darbenin vurulduğunu anlattı.

Ekreminia, yanıtın ivediliğini son talimatların eksenlerinden biri olarak nitelendirdi. Savaşın başında silahlı kuvvetlerin yanıtına değinen Ekremi-nia, ivediliğin yanı sıra “etkililik” ve “coğrafi sınırlamanın olmaması”nın da yeni talimatların unsurları arasında yer aldığını ve Dini Lider’in emri olarak silahlı kuvvetlerin eylemine esas teşkil ettiğini belirtti.

Ordu sözcüsüne göre bu kavramlar operasyonel olarak tanımlandı ve uygulama stratejilerine dönüştürülmesi kararlılıkla sürüyor. Söz konusu stratejiler, genel ilkeler ve savaş yöntemleriyle birlikte ordunun gelecek doktrinini şekillendirecek.

Ekreminia ayrıca doktrinin kapsamlı ve akıllı olması ile manevi temele ve halk desteğine dayanması gerektiğini vurguladı. “Halkla iç içe olmak, iman ve dinî inançlar İran İslam Cumhuriyeti Ordusu’nun özelliklerindendir; bu husus gelecekte de dikkate alınacaktır” dedi.

Taarruzi doktrine uygun eğitim ve silahlar

Ordu sözcüsü, doktrin değişikliğinin savaş düzeni ve operasyonel hazırlık açısından gerekliliklerine ilişkin soruya, bu dönüşümün teorik temeller, dinî esaslar ile mevcut ve geçmiş savaş deneyimlerinden başladığını söyleyerek yanıt verdi. Ekremi-nia, sürecin ardından strateji, taktik ve savaş yöntemleri çerçevesinde gerekli yapı ve silahların belirlenmesine geçildiğini ifade etti.

Bu sürecin Devrim Lideri Mucteba Hamanei'nin son talimatı çerçevesinde başladığını belirten Ekremi-nia, uygulamanın kararlılıkla sürdüğünü ve ülkenin caydırıcılık düzeyini geçmişe göre artıracağını söyledi.

Ekreminia, ABD-İsrail cephesinin siyasi durumunu olumsuz değerlendirerek ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin yenilgisine ve işgal altındaki topraklarda hükümet kurma görevindeki değişikliğe dikkati çekti. Ekremi-nia, “Bu gelişmeler siyasi analiz açısından savaş ihtimalini azaltabilir; ancak silahlı kuvvetlerin muharebe ve savunma kapasitesini güçlendirme programı bu gelişmelerden bağımsız ve kesintisiz sürdürülüyor. Ordunun eyleminin temeli, görevleri ve Devrim Lideri Mucteba Hamanei'nin tedbirlerini uygulamaktır” dedi.

Ordu sözcüsü, ordunun düşmanlara güvensizliğini ve onları dikkate almama tutumunu vurgulayarak, “İmkân bulurlarsa kötülük yaparlar; eylemde bulunmamaları İran’ın hazırlığından ya da kendi iç sorunları ve gelişmelerinden kaynaklanabilir. Her iki etken de hesaplamalarda dikkate alınır; ancak ülkenin caydırıcılığını artırma çabası sürekli devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçiş

Ordu sözcüsü, Hürmüz Boğazı’nın durumuna ilişkin olarak ABD’nin İslamabad mutabakatının ardından boğazın güneyinde sahte bir güzergâh oluşturmaya çalıştığını ve denizcilik şirketleri ile gemi sahiplerini bu güzergâhtan geçmeye teşvik edip zorladığını öne sürdü.

Ekreminia, bu adımın mutabakatın dördüncü maddesindeki taahhüde aykırı olduğunu belirterek, söz konusu maddeye göre boğazla ilgili işlerin ve Umman tarafıyla gerekli görüşmelerin İran’a ait bir mekanizma ve düzenleme çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Ekreminia’ya göre bu müdahalenin amacı, boğazın jeopolitik kapasitesini İran’ın elinden almak ve mutabakatın önemli bir bölümünü etkisiz kılmaktı. İran’ın buna karşı uyarıda bulunduğunu belirten Ekremi-nia, uyarıların dikkate alınmamasının ardından kurallara uymayan gemilerin güvenlik sorunuyla karşılaştığını söyledi.

Ekreminia, bölgede oluşan güvensizliği ABD’nin müdahalelerine bağlayarak bu ülkenin baskısıyla güvenli olmayan güzergâhlara giren gemilerin deniz mayınlarıyla karşılaştığını ve zarar gördüğünü öne sürdü. Ekremi-nia, bu durumun denizcilik ve taşımacılık şirketlerine de zarar verdiğini belirtti.

Ordu sözcüsü, ticari gemi sahipleri ve denizcilik şirketlerinin İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetleriyle koordinasyon içinde belirlenen güvenli güzergâhlardan geçebileceğini ve silahlı kuvvetlerin bu güzergâhların güvenliğini garanti ettiğini vurguladı.