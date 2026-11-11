News ID: 1889584

Hz. Peygamber’in (s.a.a) vefatından sonraki olaylara dair bazı tarihî ve rivayet kaynaklarında, muhaliflerin Hz. Ali’yi (a.s) baskı altına alma çabalarından söz edilmektedir. Hz. Zehra’nın (s.a) evine yönelik tehdit ve saldırılarla eşlik eden bu baskı sürecinde, Hz. Zehra’nın (s.a) hedef alınması; Hz. Ali’yle (a.s) doğrudan bir mücadeleden ziyade, onu baskı altında bırakarak teslimiyete zorlama hamlesi olarak değerlendirilmektedir. Konuşmacı: Hüccetülislam Kaşani