Doğu Guta'da beyaz bayrak çektiler

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA- Suriye'nin kritik cephelerinden biri olan Doğu Guta'da bir ilk yaşandı. El Kaide bağlantılı terör örgütü Ahrar eş Şam militanları, aileleriyle birlikte Doğu Guta'nın Harasta kasabasını boşaltmak üzere Şam ile anlaştı



Suriye ordusunun Doğu Guta'da sürdürdüğü başarılı operasyonlar teröristlere silah bıraktırdı.



Suriye'nin başkentine yakınlığı sebebiyle stratejik önemde olan Doğu Guta terörden temizleniyor.



El Kaide bağlantılı terör örgütü Ahrar eş Şam, Doğu Guta'nın bir kasabası olan Harasta'da silah bırakacak ve aileleriyle birlikte şehri terk edecek.



Şam yönetimiyle anlaşan örgütün şehri terk etmesi hükümetin kontrolü altında sağlanacak.



Anlaşma çerçevesinde binbeşyüz üyesi bulunan Ahrar eş Şam terör örgütü üyeleri, 6binden oluşan aile üyesiyle Harasta'dan İdlib'e taşınacak.



Örgüt ve ailelerinin tahliyesi için yaklaşık 40 otobüs Harasta'ya giriş yaptı.



Ayrıca anlaşma çervevesinde terör örgütü esir aldığı 13 Suriye ordu mensubunu serbest bırakacak.



Bu arada Şam'ın kuzeyi Duma'da da Rusya garantörlüğünde Ceyşül İslam terör örgütüyle görüşmeler yapılıyor.



Önümüzdeki günlerde Harasta'nın ardından Duma'dan da Ceyşül İslamın tahliye edilmesi bekleniyor.



Ordunun güvenliği sağladığı Ayn Tarma'nın doğusunda bulunan Hazza'da da Feylak El rahman terör örgütüne yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor.

