İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'den, Netanyahu’ya Gazze İşgali Yerine Esir Takası Anlaşmasını Kabul Etme Çağrısı

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze’ye yönelik planlanan işgalin esirlerin hayatını tehlikeye atacağını belirterek, Başbakan Netanyahu’ya Mısır ve Katar’ın sunduğu ateşkes ve esir takası anlaşmasını derhal imzalaması çağrısında bulundu. Bu talep esir aileleri tarafından da büyük destek gördü.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Netanyahu’dan Gazze’de sürmekte olan işgal planı yerine ateşkes ve esir takası anlaşmasını hemen kabul etmesini istedi. Kanal 13’ün haberine göre Zamir, Mısır ve Katar tarafından önerilen anlaşmanın sahada gerekli koşullarının oluşturulduğunu ve artık kararlaştırılması gerektiğini vurguladı. Zamir, Gazze’nin işgali sırasında esirlerin hayatının ciddi risk altında olacağı uyarısında bulundu.

Esir aileleri de Gazze işgaline karşı çıkarak, Netanyahu’ya savaşı sürdürme yetkisi olmadığını ve esirlerin hayatını feda edemeyeceğini belirten güçlü destek verdi. İsrail güvenlik kabinesinde işgal kararına ilişkin tartışmalar yaşanırken Zamir, işgale mesafeli duran bir tutum sergiledi. Buna karşılık Netanyahu, Gazze işgal planını onaylamış ve aynı zamanda esir takası ve ateşkes müzakerelerinin eş zamanlı yürütüleceğini açıklamıştı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta Gazze kentinin kuzeyinde kapsamlı bir işgal planını kabul etmiş, ancak operasyonun Eylül ayına kadar başlaması beklenmiyor. Bu plan, yaklaşık bir milyon Filistinlinin güneye sürgün edilmesini, bölgenin kuşatılması ve ardından işgalini içeriyor. Gazze, 1967-2005 yılları arasında 38 yıl boyunca İsrail işgali altındaydı ve son 18 yıldır ciddi bir abluka altında bulunuyor.

Zamir’in çağrısı ve artan iç tepkiler, İsrail’de işgal planı ile müzakere sürecinde gerilimlerin büyüdüğünü gösteriyor.