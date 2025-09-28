Foto : İstanbul’da Kudüs Şehidi Nasrallah’a vefa

Seyyid Hasan Nasrallah’ın şehadet yıldönümü dolayısıyla İstanbul’daki Kevser Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma programına yoğun katılım oldu. Kur’an tilavetiyle başlayan etkinlikte, sinevizyon gösterimi ve konuşmalarla Nasrallah’ın hayatı ve direniş mirası hatırlatıldı. Levent Şişman ve Kadir Akaras, direniş cephesinin işgal rejimine karşı duruşunu ve Nasrallah’ın teslimiyetsizliğini öne çıkardı. Mersiyeler ve dualarla devam eden program, şehitler için verilen ihsan yemeğiyle tamamlandı.

