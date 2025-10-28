Siyonist Orduda Çöküşün Yeni Göstergesi: Cephe Askerlerinde İntihar Vakaları Patladı

İsrail parlamentosu Knesset’in yayımladığı son rapor, Siyonist orduda intihar vakalarının “tehlikeli düzeyde arttığını” ve özellikle cephe birliklerinde derin bir moral çöküş yaşandığını ortaya koydu. Uzmanlar, bu tabloyu “işgal ordusunun psikolojik çöküşünün açık bir yansıması” olarak değerlendiriyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail parlamentosuna sunulan yeni rapor, işgal ordusunda son dönemde yaşanan moral ve disiplin krizini gözler önüne serdi. Knesset’in Savunma Komisyonu tarafından hazırlanan belgede, ordu içindeki intihar vakalarının son iki yılda rekor düzeye ulaştığı ve özellikle cephe hatlarında görev yapan askerlerde “tehlikeli bir ruhsal çöküntü” yaşandığı belirtildi.

Rapora göre, yalnızca son 12 ayda 37 asker kendi yaşamına son verdi. Bu sayının önceki yıllara kıyasla yüzde 60’lık bir artış anlamına geldiği kaydedildi. Komisyon üyeleri, “psikolojik destek birimlerinin yetersizliği” ve “uzun süreli savaş yorgunluğu”nu başlıca nedenler arasında sıraladı.

İsrail basınına yansıyan yorumlarda, Gazze’de yaşanan ağır kayıpların ve halkın savaş karşıtı tepkilerinin, askerler üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğu ifade edildi. Siyonist rejimin siyasi kargaşası ve hükümet içindeki çatlakların da ordu moralini olumsuz etkilediği vurgulandı.

Asker aileleri dernekleri ise Savunma Bakanlığı’nı ihmalle suçlayarak, “Çocuklarımızı sahada değil, sessizce intihara sürüklüyorsunuz” şeklinde sert açıklamalarda bulundu.

Direniş ekseni çevreleri, bu gelişmeyi işgal rejiminin içten çöküş sürecinin bir parçası olarak değerlendiriyor. Analistlere göre, İsrail ordusundaki bu moral bozulması, sadece askeri bir zafiyet değil, “yıllardır süren işgalin ahlaki ve insani iflasının” açık göstergesi.