Atvan: “Direniş güçlenmedikçe Gazze’de kalıcı barış mümkün değil”

ABD’nin İsrail’e verdiği sınırsız desteğin bölgede çatışmaları körüklediğini belirten Atvan, Washington’un “barış arabulucusu” rolünün artık tamamen inandırıcılığını yitirdiğini ifade etti. “ABD, İsrail’in askeri ve siyasi hamlelerine kalkan oluyor. Bu koşullarda Gazze’de gerçek bir barıştan söz etmek mümkün değil,” dedi.

Atvan’a göre, Orta Doğu “yeni ve uzun bir çatışma dönemine” girmiş durumda. Direnişin dağınık yapısının İsrail lehine bir durum yarattığını kaydeden Atvan, “Bölgedeki dengesizliği ancak güçlü, birleşik ve stratejik bir direniş ekseni dengeleyebilir,” ifadelerini kullandı.

Gazeteci, direnişin yalnızca askeri değil, siyasi ve medya düzleminde de güçlenmesi gerektiğine dikkat çekti: “İsrail, savaş alanında olduğu kadar uluslararası kamuoyunda da üstünlük kurmaya çalışıyor. Direnişin bu cephede de örgütlü bir karşılık vermesi zorunludur.”

Atvan, sözlerini “Direniş ekseni güçlenmedikçe, Gazze’deki ateşkesler yalnızca geçici nefes aralıkları olarak kalacaktır” diyerek tamamladı.