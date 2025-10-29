HRW’den Riyad’a Uyarı: “Yeni Başmüftü, Nefret Dili Değil Hoşgörüyü Yükseltmeli”

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Suudi Arabistan’da Başmüftülüğe atanan Şeyh Salih el-Fevzan’a ilişkin yaptığı açıklamada, geçmişte Şii topluma yönelik nefret söylemlerini hatırlatarak Riyad yönetimine “dini çoğulculuğu koruma ve mezhebi ayrımcılığa son verme” çağrısında bulundu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Suudi Arabistan’da Şeyh Salih el-Fevzan’ın ülkenin yeni Başmüftüsü olarak atanmasına ilişkin dikkat çekici bir açıklama yaptı. HRW’nin açıklamasında, Fevzan’ın geçmişte Şii azınlığa karşı kullandığı ayrımcı ifadelerin yeniden gündeme gelmemesi gerektiği vurgulandı.

Örgüt, Riyad yönetimini “dini hoşgörüyü güçlendirmeye, mezhep temelli nefret diline karşı net bir tutum almaya ve azınlık haklarını güvence altına almaya” davet etti. HRW, Fevzan’ın görevine başlamasının ardından atılacak adımların, Suudi Arabistan’ın “reform ve açılım söylemini” ne ölçüde ciddiye aldığı konusunda belirleyici olacağını belirtti.

HRW Orta Doğu Direktörü Lama Fakih, yaptığı değerlendirmede, “Suudi yönetimi geçmişte mezhebi ayrımcılığı teşvik eden dini figürleri destekleyerek toplumsal gerilimleri derinleştirdi. Yeni dönemde bu hataların tekrarlanmaması, ülkenin geleceği açısından kritik önem taşıyor” dedi.

Riyad yönetimi, son yıllarda uluslararası imajını yumuşatmak amacıyla reform söylemlerini öne çıkarsa da, insan hakları örgütleri ülkedeki Şii azınlığın hâlâ sistematik ayrımcılığa maruz kaldığını vurguluyor.

Fevzan’ın geçmişteki açıklamaları nedeniyle duyulan endişelerin artması, bölge genelinde “mezhebi gerilimlerin yeniden tırmanabileceği” yönünde değerlendirmelere yol açtı. HRW’nin uyarısı, yalnızca iç dinamiklere değil, aynı zamanda bölgesel dengelere dair de dikkat çekici bir mesaj niteliği taşıyor.