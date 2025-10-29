Avrupa’nın Sessiz Çöküşü: “Washington’un Gölgesinde Etkisiz Bir Birlik”

Gazze’deki savaş ve İran’la artan gerilimler karşısında pasif bir duruş sergileyen Avrupa Birliği, iç anlaşmazlıklar ve ABD’ye olan güvenlik bağımlılığı nedeniyle küresel sahnede giderek etkisini yitiriyor. Trump döneminden itibaren derinleşen “stratejik edilgenlik”, Avrupa’yı artık yalnızca Amerikan politikalarının uygulayıcısı konumuna düşürdü.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Avrupa Birliği (AB), küresel siyasette bir zamanlar sahip olduğu “denge unsuru” rolünü hızla kaybediyor. Ukrayna savaşı, Gazze’deki yıkım ve İran’la artan gerilimler karşısında birlik ülkeleri, ortak bir strateji belirlemekten uzak bir görüntü sergiliyor.

Diplomatik kaynaklara göre, AB içinde özellikle Fransa ve Almanya’nın farklı öncelikleri, Brüksel’in ortak bir dış politika çizgisi oluşturmasını imkânsız hale getirdi. ABD’nin güvenlik şemsiyesi altına sıkışan Avrupa, bu nedenle krizlerde bağımsız bir pozisyon almakta zorlanıyor.

Trump yönetiminin “Önce Amerika” doktriniyle başlayan süreçte Avrupa’nın küresel sahadaki ağırlığı ciddi biçimde zayıfladı. Washington’un askeri ve siyasi öncelikleri, Avrupa’nın reflekslerini belirler hale gelirken, AB artık “karar verici” değil “onaylayıcı” bir aktör olarak görülüyor.

Gazze’deki İsrail saldırılarına karşı net bir tutum sergileyemeyen Avrupa başkentleri, yalnızca insani yardım açıklamalarıyla sınırlı bir politika izliyor. İran dosyasında ise, ABD’nin yaptırım çizgisine koşulsuz uyum gösterilmesi, AB’nin bölgeyle ilişkilerinde diplomatik esnekliğini ortadan kaldırmış durumda.

Avrupalı diplomatlar, kıtanın jeopolitik geleceğine dair artan endişeleri dile getiriyor. Brüksel’deki bir yetkili, “Kendi güvenliğimiz ve çıkarlarımız için bile artık Washington’un talimatlarını bekler hale geldik” ifadelerini kullandı.

Analistler, Avrupa’nın yeniden uluslararası saygınlık kazanabilmesi için ABD merkezli dış politika bağımlılığını kırması ve bağımsız bir güvenlik mimarisi inşa etmesi gerektiği görüşünde birleşiyor. Aksi halde, kıtanın gelecekteki rolünün “seyirci” olmaktan öteye geçemeyeceği vurgulanıyor.