Putin’den Kim Jong-un’a Mesaj: “Her Şey Plana Göre İlerliyor” – Moskova ve Pyongyang Arasında “Militan Kardeşlik” Vurgusu
Rusya ile Kuzey Kore arasındaki stratejik yakınlaşma yeni bir boyut kazandı. Vladimir Putin’in Kim Jong-un’a gönderdiği “her şeyin plana göre ilerlediği” mesajı, iki ülkenin askeri ve siyasi koordinasyonunun derinleştiği şeklinde yorumlandı. Kim ise Rus askerlerine desteğini yinelerken, “militan kardeşlik” vurgusuyla Batı karşıtı ittifaka açık destek verdi.
29 Ekim 2025 - 17:22
News ID: 1744321
Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı aracılığıyla Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un’a özel bir mesaj iletti. Moskova kaynaklarına göre mesajda Putin, “Her şey planlandığı şekilde ilerliyor” ifadesini kullanarak, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.
