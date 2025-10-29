  1. Ana Sayfa
Putin’den Kim Jong-un’a Mesaj: “Her Şey Plana Göre İlerliyor” – Moskova ve Pyongyang Arasında “Militan Kardeşlik” Vurgusu

Rusya ile Kuzey Kore arasındaki stratejik yakınlaşma yeni bir boyut kazandı. Vladimir Putin’in Kim Jong-un’a gönderdiği “her şeyin plana göre ilerlediği” mesajı, iki ülkenin askeri ve siyasi koordinasyonunun derinleştiği şeklinde yorumlandı. Kim ise Rus askerlerine desteğini yinelerken, “militan kardeşlik” vurgusuyla Batı karşıtı ittifaka açık destek verdi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı aracılığıyla Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un’a özel bir mesaj iletti. Moskova kaynaklarına göre mesajda Putin, “Her şey planlandığı şekilde ilerliyor” ifadesini kullanarak, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise Rusya’nın Kursk bölgesinde savaşan askerler için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, “militan kardeşlik” ifadesiyle Moskova’ya olan desteğini yineledi. Kim, “Rus halkının emperyalist kuşatmaya karşı gösterdiği direniş, tüm özgür uluslar için bir ilham kaynağıdır” dedi.

Putin’in mesajı, Batı’nın Rusya ve Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımlarını sertleştirdiği bir dönemde geldi. Analistler, iki lider arasındaki temasların yalnızca diplomatik değil, aynı zamanda askeri ve lojistik alanlarda da ortak bir cephe inşa etmeye yönelik olduğuna dikkat çekiyor.

Moskova ve Pyongyang, son aylarda enerji, savunma teknolojisi ve ticaret alanlarında bir dizi anlaşmaya imza atmıştı. Rusya, Kuzey Kore’nin mühimmat desteğini “meşru savunma çerçevesinde” değerlendirirken, Batı başkentleri bu işbirliğini “yeni bir tehdit ekseni” olarak nitelendiriyor.

Gözlemciler, Putin’in son mesajının “ortak stratejik sabrın” bir ifadesi olduğunu, Kim Jong-un’un ise bu süreçte Moskova’nın en kararlı müttefiklerinden biri olarak öne çıktığını belirtiyor.

Kuzey Kore medyası, iki ülke arasındaki bağları “anti-emperyal dayanışmanın yeni aşaması” olarak tanımlarken, Batı kaynakları bu yakınlaşmayı “Ukrayna cephesinin ötesine taşan bir meydan okuma” şeklinde değerlendiriyor.

