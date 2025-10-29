Riyad’da Şaşırtan Buluşma: HTŞ Lideri Colani Suudi Arabistan’da Resmî Görüşmelerde

Suriye’deki silahlı grup Heyet Tahrir eş-Şam’ın (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani, Suudi Arabistan’da dikkat çekici temaslarda bulunuyor. Riyad’da Suudi Dışişleri Bakanı ve Veliaht Prens’le bir araya gelen Colani’nin, “ilişkilerin normalleşmesi” ve “iş birliğinin güçlendirilmesi” konularını görüştüğü bildiriliyor. Colani’nin ayrıca Gelecek Yatırım Girişimi konferansında açılış konuşması yapacağı duyuruldu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı-ABNA- Suriye’nin kuzeyinde etkin olan Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani, sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan’da resmi temaslarda bulundu. Bölge kaynaklarına göre Colani, Riyad’da Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerin odağında Suriye’deki mevcut durum, bölgesel güvenlik dengeleri ve gelecekteki olası iş birliği başlıkları yer aldı. Kaynaklar, Colani’nin son aylarda “yeni bir siyasi kimlik inşası” çabası yürüttüğünü, Riyad temaslarının da bu stratejinin bir parçası olduğunu aktardı.

HTŞ liderinin 28-30 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Gelecek Yatırım Girişimi (FII) konferansında açılış konuşması yapacak olması, bölge kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Uzmanlar, bu davetin Riyad’ın “yeni Orta Doğu düzeni” arayışında eski düşmanlarla kontrollü diyalog kurma eğiliminin göstergesi olduğunu belirtiyor.

Bazı analistler ise Colani’nin Riyad’daki varlığını, Suudi Arabistan’ın Suriye sahasında nüfuz alanını genişletme girişimi olarak yorumluyor. Ancak bu adım, hem Şam yönetiminde hem de direniş eksenine yakın çevrelerde ciddi soru işaretlerine yol açmış durumda.

Bölgedeki gözlemciler, Colani’nin bu hamlesinin “yeni bir hizalanma” sürecine işaret ettiğini, ancak HTŞ’nin geçmiş sicili nedeniyle Arap kamuoyunda meşruiyet sorununun kolay kolay aşılamayacağını vurguluyor.

Suudi yönetimi ise şimdiye dek konuya dair herhangi bir resmî açıklama yapmadı. Buna karşın, Riyad’daki temaslar Suriye dosyasında yeni bir sayfanın açılmakta olduğunun işareti olarak değerlendiriliyor.