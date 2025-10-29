Gazze’de Umudun Ders Zili: UNRWA, 300 Bin Çocuğa Eğitim Işığı Ulaştırıyor

İsrail’in yıkıcı saldırılarının gölgesinde kalan Gazze’de, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) yeni bir eğitim hamlesi başlattı. Ajans, çevrimiçi ve yüz yüze programlarla 300 bine yakın çocuğa ulaşmayı hedeflerken, eğitimi “travmaya karşı direnişin bir aracı” olarak konumlandırıyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA-

UNRWA yetkilileri, bu programların sadece okuma-yazma öğretmekle sınırlı olmadığını, aynı zamanda savaşın yarattığı travmalarla baş etmede çocuklara psikolojik destek sağladığını belirtiyor. Eğitimciler, “Her ders, bir direniş biçimi. Çocuklara kalem tutmayı öğretmek, geleceği savunmanın ilk adımıdır” mesajını veriyor.

Ajansın Gazze Direktörü Thomas White, “Eğitim, umudun yeniden inşasıdır. Gazze’deki çocukların okula dönebilmesi, sadece bir pedagojik hedef değil, bir insanlık görevidir” dedi.

UNRWA, sınıfların büyük kısmının yıkıldığı bölgelerde gönüllü öğretmenler ve mobil eğitim birimleriyle süreci yürütüyor. İnternet altyapısının zayıf olduğu yerlerde ise radyo yayınları ve basılı materyaller devreye alınıyor.

Uluslararası uzmanlar, UNRWA’nın bu girişimini “dirençli toplum inşasının en somut örneklerinden biri” olarak nitelendiriyor. Buna karşın, ajans hâlâ ciddi bütçe sıkıntıları ve siyasi baskılarla mücadele ediyor.

Tüm bu zorluklara rağmen, Gazze’de çocukların yeniden kalemle buluşması, Filistin halkının “yaşama ve öğrenme hakkını” savunmadaki kararlılığını bir kez daha gösteriyor.

UNRWA’nın bu çabası, kuşatmanın gölgesinde dahi eğitimin bir direniş dili haline geldiğini açıkça ortaya koyuyor.