Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Lübnan’ın İsrail’in tuzaklarına düşmeyeceğini vurgulayarak İsrail’in ateşkesi ihlal etmesini “iç istikrar

Ebu Gayt, İsrail’in son dönemde ateşkesi kasıtlı biçimde ihlal ettiğini belirterek, bu adımların “Lübnan’ın iç istikrarını sarsmaya ve direnişi provoke etmeye yönelik” olduğunu söyledi. Genel Sekreter, “Tel Aviv yönetimi, bölgeyi sürekli gerilim içinde tutarak kendi krizlerini dışa yansıtmak istiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Arap Birliği’nin resmi açıklamasında, İsrail’in Filistin topraklarında yürüttüğü “halkı yerinden etme ve kimlik silme” politikalarının Orta Doğu’nun geleceğini tehdit ettiği vurgulandı. Ebu Gayt, “İsrail, Filistin’i halkından arındırarak bölgeyi yeniden dizayn etme hayali kuruyor. Ancak bu hayal, Filistin halkının direnci karşısında asla gerçekleşmeyecek” dedi.

Genel Sekreter ayrıca, Arap ülkelerinin Filistin meselesinde “ortak bir duruş sergilemesi” gerektiğini belirterek, bölgesel dayanışmanın İsrail’in planlarını boşa çıkaracak en güçlü unsur olduğunu ifade etti.

Ebu Gayt’ın açıklamaları, Lübnan’ın güneyinde İsrail ordusu ile direniş grupları arasında artan çatışmaların ardından geldi. Uzmanlar, bu açıklamanın Arap Birliği’nin uzun süredir sessiz kaldığı bir dönemde yeniden “Filistin merkezli” söyleme dönüş sinyali taşıdığını belirtiyor.

Diplomatik gözlemciler, Kahire merkezli Arap Birliği’nin önümüzdeki günlerde Lübnan’a destek amacıyla olağanüstü bir toplantı düzenleyebileceğini kaydediyor.