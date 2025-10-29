Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Lübnan’ın İsrail’in tuzaklarına düşmeyeceğini vurgulayarak İsrail’in ateşkesi ihlal etmesini “iç istikrar
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, İsrail’in son dönemde Lübnan sınırında gerçekleştirdiği saldırıları “ateşkesi sabote etme ve iç istikrarı bozma girişimi” olarak değerlendirdi. Ebu Gayt, İsrail’in Filistin’i halkından arındırma ve bölgeyi yeniden şekillendirme planlarının başarısızlığa mahkûm olduğunu vurguladı.
29 Ekim 2025 - 17:32
News ID: 1744331
Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Lübnan sınırında artan gerilim ve İsrail’in saldırgan tutumuna ilişkin yaptığı açıklamada, “Lübnan, İsrail’in planladığı tuzaklara düşmeyecek kadar tecrübeli bir ülkedir” ifadelerini kullandı.
