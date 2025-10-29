İsrail Askerine Avrupa Şoku: Prag Havalimanında Gözaltına Alındı

Gazze ve Lübnan’da görev yapmış bir İsrail yedek askeri, Fransa kaynaklı olduğu belirtilen “uluslararası suç uyarısı” gerekçesiyle Prag Havalimanı’nda gözaltına alındı. Saatlerce sorgulanan askerin Çekya’ya girişine izin verilmezken, olay İsrail basınında “Avrupa’da artan tepkilerin yansıması” olarak değerlendirildi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail ordusunun Gazze ve Lübnan cephelerinde görev yaptığı belirtilen bir yedek asker, tatil amacıyla gittiği Çekya’da beklenmedik bir durumla karşılaştı. Prag Uluslararası Havalimanı’nda pasaport kontrolü sırasında durdurulan asker, Fransa tarafından gönderildiği iddia edilen bir “suç uyarısı” listesinde yer aldığı gerekçesiyle saatlerce gözaltında tutuldu.

Yerel kaynaklara göre, gözaltına alınan kişi, güvenlik yetkilileri tarafından sorgulandıktan sonra ülkeye girişine izin verilmeyerek İsrail’e geri gönderildi. Asker, olay sonrasında yaptığı açıklamada, “Bir suçlu gibi muamele gördüm, oysa sadece tatil için gelmiştim” ifadelerini kullandı.

İsrail medyası, olayın ardından Avrupa genelinde “savaş suçlarına karıştığı iddia edilen İsrail askerlerine yönelik” artan duyarlılığa dikkat çekti. Bazı çevreler, bu tür uyarıların insan hakları örgütlerinin başvuruları sonucunda uluslararası veri tabanlarına işlendiğini belirtiyor.

Olay, özellikle Gazze’deki sivil kayıpların ardından Avrupa kamuoyunda yükselen tepkilerin somut bir yansıması olarak yorumlandı. Çekya makamları olay hakkında resmî bir açıklama yapmazken, İsrail Dışişleri Bakanlığı konuyu “yakından takip ettiklerini” bildirdi.

Analistler, bu olayın benzer durumlar yaşayan diğer İsrail askerleri için “yeni bir hukuki ve diplomatik tartışma” başlatabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle Avrupa’daki insan hakları kurumlarının İsrail’in Gazze’deki eylemlerine ilişkin dosyaları Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taşımaya hazırlanması, bu tür olayların artabileceği yönünde değerlendiriliyor.