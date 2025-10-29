İsrail Savaş Bakanı Katz, Kızılhaç’ın Rehine Ziyaretlerini Yasakladı

İsrail Savaş Bakanı Israel Katz, Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerinin Yasadışı Savaşçılar Hapishane Yasası kapsamında tutulan rehineleri ziyaret etmesini yasakladı. “Devlet güvenliği” gerekçesiyle alınan karar, özellikle gizli toplama kamplarında tutulan rehineleri kapsıyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail hükümeti, uluslararası tepkilere rağmen insan hakları izleme ve denetim mekanizmalarını daha da kısıtlayan yeni bir karara imza attı. Savaş Bakanı Israel Katz, Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne (ICRC) bağlı temsilcilerin, Yasadışı Savaşçılar Hapishane Yasası çerçevesinde tutulan kişileri ziyaret etmesini yasakladı.

Bakanlık kaynaklarına göre karar, “devlet güvenliğini koruma” gerekçesiyle alındı. Ancak uygulamanın, İsrail’in gizli tutuklama merkezlerinde bulunan Filistinli siviller ve savaş esirleri üzerindeki koşulların uluslararası kamuoyuna yansımaması için atılmış bir adım olduğu değerlendiriliyor.

İnsan hakları örgütleri, bu yasağın “rehinelerin durumunu tamamen karanlığa gömen” bir uygulama olduğuna dikkat çekti. Gazze ve Batı Şeria’daki gözlemciler, özellikle işgal altındaki bölgelerde kurulan geçici toplama kamplarında tutulan kişilerin akıbetine dair hiçbir bilginin paylaşılmadığını belirtiyor.

Kızılhaç yetkilileri ise İsrail’in kararına tepki göstererek, uluslararası hukuk gereği savaş esirleri ve sivillerin düzenli olarak ziyaret edilmesi gerektiğini hatırlattı. Komite, “Şeffaflık ve insani erişim hakkı, hiçbir güvenlik bahanesiyle engellenemez” açıklamasında bulundu.

İsrail’in bu kararı, halihazırda Gazze’deki sivillerin durumu nedeniyle artan uluslararası baskıyı daha da yoğunlaştırabilir. Analistler, Katz’ın kararını “insani denetimi ortadan kaldıran” bir adım olarak nitelendirirken, bunun İsrail’in işgal politikalarını meşrulaştırmak için yürüttüğü yeni stratejinin parçası olduğunu vurguluyor.

Diplomatik çevrelerde ise, Kızılhaç’ın tepkisinin ardından konunun Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi gündemine taşınabileceği konuşuluyor.