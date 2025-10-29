ABD, Romanya Ve NATO Müttefiklerini Avrupa’daki Askeri Varlık Planı Hakkında Bilgilendirdi

ABD, Avrupa’daki askeri varlığını azaltma planını Romanya ve NATO müttefikleriyle paylaştı. Romanya Savunma Bakanlığı, kararın sürpriz olmadığını belirtirken, NATO’nun doğu kanadındaki güçlenmenin Washington’a yeni stratejik düzenlemeler yapma fırsatı sunduğunu açıkladı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD Savunma Bakanlığı, Avrupa’da konuşlu asker sayısının yeniden düzenlenmesine ilişkin planlarını Romanya ve NATO müttefikleriyle paylaştı. Romanya Savunma Bakanlığı, açıklamasında bu adımı “beklenen bir stratejik düzenleme” olarak nitelendirdi ve NATO’nun doğu kanadında güçlenmenin ABD’ye esneklik sağladığını vurguladı.

Yetkililer, plan kapsamında bazı üslerin küçültüleceğini veya yeniden yapılandırılacağını, ancak NATO savunma kapasitesinin tamamıyla korunacağını belirtti. Romanya tarafı, ABD’nin adımının ittifakın doğu kanadındaki caydırıcı kapasiteyi olumsuz etkilemeyeceğini ifade etti.

Uzmanlar, ABD’nin bu kararının hem bütçe yönetimi hem de askerî strateji açısından bir yeniden dengeleme girişimi olduğunu değerlendiriyor. Ayrıca, Avrupa’da azalan ABD varlığının bölgesel güvenlik dengelerinde nasıl bir boşluk yaratacağı tartışmaların merkezinde bulunuyor.

Romanya Savunma Bakanlığı, NATO’nun doğu sınırında yapılan tatbikatlar ve güçlendirme önlemlerinin, ABD’nin azaltılmış varlığının doğu kanadında güvenlik açığı yaratmayacağını gösterdiğini belirtti. Diplomatik kaynaklar, kararın uzun vadeli etkilerinin ise önümüzdeki aylarda netleşeceğini kaydediyor.

Bu gelişmeler, Avrupa’daki güvenlik ortamının yeniden şekillenmesine ve NATO ittifakının doğu-batı eksenindeki stratejik dengelerinin değerlendirilmesine yol açacak önemli bir adım olarak görülüyor.