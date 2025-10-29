ABD Başkanı Trump, Güney Kore İle Ticaret Anlaşmasının Son Aşamaya Geldiğini Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ile yürütülen ticaret görüşmelerinde sona gelindiğini duyurdu. Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ile yaptığı toplantıda ticaretin yanı sıra ulusal güvenlik konularının da ele alındığını belirtti.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da gerçekleştirdiği basın açıklamasında, Güney Kore ile yürütülen ticaret anlaşmasının son aşamaya geldiğini duyurdu. Trump, “Görüşmeler çok iyi gidiyor ve her iki taraf da kazan-kazan ilkesine bağlı kalıyor” ifadelerini kullandı.

Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ile yaptığı görüşmede sadece ticaret değil, ulusal güvenlik meselelerini de ele aldıklarını belirtti. Toplantıda özellikle Kuzey Kore kaynaklı tehditler ve bölgesel güvenlik koordinasyonunun masaya yatırıldığı öğrenildi.

Güney Kore yetkilileri, anlaşmanın iki ülkenin ekonomik ilişkilerini güçlendireceğini ve özellikle teknoloji, otomotiv ve tarım sektörlerinde iş birliğini artıracağını açıkladı. Taraflar, anlaşmanın kısa süre içinde imzalanmasını hedefliyor.

Analistler, bu gelişmenin Trump yönetiminin Asya-Pasifik bölgesindeki ticari ve stratejik hedeflerini desteklediğini, aynı zamanda Kuzey Kore ve Çin ile olan ilişkilerde diplomatik bir avantaj sağlayabileceğini belirtiyor.

Anlaşmanın resmî olarak açıklanmasıyla birlikte, iki ülke arasındaki ticaret hacminin önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artması ve bölgesel iş birliği projelerinin hız kazanması bekleniyor.