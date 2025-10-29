Emekli ABD Hava Kuvvetleri Albayı Kwiatkowski, İsrail’in Gazze Saldırılarını “Aldatmaca” Olarak Nitelendirdi

Emekli ABD Hava Kuvvetleri Albayı Karen Kwiatkowski, İsrail’in Gazze’ye yönelik yeni saldırılarını sert bir dille eleştirdi. Kwiatkowski, Trump ve Kushner’in müzakere ettiği ateşkesin “esirleri geri almak için tasarlanmış bir aldatmaca” olduğunu, asıl hedefin ise “Büyük İsrail” projesini ilerletmek olduğunu savundu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Emekli ABD Hava Kuvvetleri Albayı Karen Kwiatkowski, İsrail’in Gazze’ye yönelik son saldırılarını değerlendirdiği açıklamasında, ateşkes görüşmelerini sert biçimde eleştirdi. Kwiatkowski’ye göre, Trump ve Kushner’in yürüttüğü müzakereler, uluslararası kamuoyuna “esirleri kurtarma” vaadiyle sunulsa da, gerçekte Filistin topraklarını İsrail lehine yeniden şekillendirmeye hizmet ediyor.

Kwiatkowski, “Bu ateşkes masası bir aldatmacadan ibaret. Esas amaç, Gazze’deki direnişi zayıflatmak ve ‘Büyük İsrail’ vizyonunu ilerletmektir” ifadelerini kullandı. Albay, özellikle ABD’nin Ortadoğu politikalarının İsrail’in stratejik hedefleriyle doğrudan uyumlu hale geldiğini vurguladı.

Ayrıca Kwiatkowski, saldırıların siviller üzerinde yarattığı yıkıcı etkiye dikkat çekerek, “Gazze’deki masum çocuklar ve aileler, bu siyasi oyunların kurbanı oluyor” dedi. Emekli subay, uluslararası toplumun, İsrail’in saldırılarını ve ateşkes masallarını sorgulamakta daha kararlı olması gerektiğini belirtti.

Analistler, Kwiatkowski’nin açıklamalarının, özellikle ABD’deki askeri ve stratejik çevrelerde yankı bulduğunu ve Trump yönetiminin Filistin-İsrail dosyasına yaklaşımına dair eleştirel bir perspektif sunduğunu aktarıyor.

Bu değerlendirme, Gazze’deki saldırıların yalnızca insani değil, aynı zamanda politik ve stratejik bir boyutu olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.