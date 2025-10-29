Lübnan Siyasi Partileri, İsrail İle Müzakereleri Reddederek Ulusal Birlik Çağrısı Yaptı

Lübnan’daki çeşitli siyasi partilerden oluşan bir heyet, İsrail ile doğrudan veya dolaylı müzakerelerin reddedildiğini açıkladı. Heyet, ABD’nin Lübnan’ı “teslim anlaşması” imzalamaya zorladığını vurgulayarak, ulusal egemenliğin korunması için tüm siyasi güçleri birleşmeye çağırdı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’daki siyasi partilerin temsilcilerinden oluşan heyet, İsrail ile yürütülecek herhangi bir müzakerenin kabul edilemez olduğunu resmen duyurdu. Heyet açıklamasında, ABD’nin ülkeyi İsrail’e teslim edecek bir anlaşma imzalamaya zorladığını ileri sürdü.

Heyet, “Lübnan’ın egemenliği ve ulusal onuru her türlü dış baskının üstünde tutulmalıdır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, iç politikadaki farklılıkların bir kenara bırakılarak ulusal birliğin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Lübnan kamuoyunda da geniş yankı bulan açıklama, özellikle İsrail’in Güney Lübnan’a yönelik saldırıları ve ABD’nin bölgedeki müdahaleci politikalarına karşı ortak bir duruş mesajı olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, bu kararın hem Lübnan’ın iç siyasi dengelerini hem de Orta Doğu’daki direniş ekseni üzerindeki etkilerini güçlendirebileceğini belirtiyor. Heyetin çağrısı, Filistin ve Lübnan direniş hareketleri ile dayanışmayı pekiştiren önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Lübnan siyasi çevreleri, önümüzdeki günlerde ortak bir bildiri ile ulusal egemenliği savunma ve İsrail’in bölgesel hedeflerine karşı koordineli hareket etme planlarını açıklamayı hedefliyor.