Bahreynli Siyasi Aktivist Abdülhadi El-Havace Açlık Grevine Başladı

2011 yılındaki halk ayaklanmalarından bu yana tutuklu bulunan 64 yaşındaki Bahreynli siyasi aktivist Abdülhadi el-Havace, devam eden gözaltı sürecini protesto etmek amacıyla açlık grevine başladı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Bahreynli siyasi aktivist Abdülhadi el-Havace, 2011 yılındaki geniş çaplı protestoların ardından başlatılan tutukluluğunun uzamasını protesto etmek için açlık grevine başladı. 64 yaşındaki Havace’nin sağlık durumu açlık grevinin başlamasıyla birlikte endişe verici bir boyuta ulaşmış durumda.

Aktivistler, el-Havace’nin açlık grevinin amacının “adil yargılanma ve serbest bırakılma talebi” olduğunu vurguluyor. İnsan hakları örgütleri, uzun süredir Bahreyn’deki siyasi tutukluların maruz kaldığı kötü muamele ve adaletsiz yargı süreçlerini uluslararası kamuoyuna taşıyor.

El-Havace, tutukluluğu boyunca birçok kez sağlık sorunları yaşadı ve her açlık grevi, hem kendisi hem de Bahreyn’deki insan hakları mücadelesi için dikkat çekici bir sembol haline geldi. Aktivistlerin açıklamalarına göre, açlık grevi aynı zamanda ülke yönetimine baskı yapmayı ve uluslararası toplumu Bahreyn’deki insan hakları ihlallerine karşı harekete geçirmeyi hedefliyor.

Uzmanlar, Havace’nin uzun süreli açlık grevinin ciddi sağlık riskleri taşıdığını ve acil uluslararası müdahale gerektirdiğini belirtiyor. Bu gelişme, Bahreyn’deki siyasi tutukluların durumuna ve bölgedeki direniş eksenine dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.