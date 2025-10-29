Devrik İran Şahının Oğlu Rıza Pehlevi, Kanada’da Küçük Mücadele Grupları Kurma Çağrısı Yaptı

Devrik İran Şahı’nın oğlu Rıza Pehlevi, Kanada’da yaptığı konuşmada, İran’da rejim değişikliği için “küçük mücadele grupları kurma ve nihai savaşa hazırlanma” çağrısında bulundu. Açıklama, İran’da muhalif hareketler ve direniş ekseni çevrelerinde yankı uyandırdı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Devrik İran Şahı’nın oğlu Rıza Pehlevi, Kanada’da katıldığı bir etkinlikte dikkat çekici bir konuşma yaptı. Pehlevi, İran’daki mevcut rejime karşı muhalif direnişi örgütleme çağrısında bulunarak, “Küçük gruplar halinde örgütlenin ve nihai mücadele için hazırlık yapın” ifadelerini kullandı.

Pelevi’nin açıklamaları, özellikle diaspora içindeki muhalif çevrelerde büyük ilgi toplarken, İran yönetimi tarafından sert şekilde eleştirildi. İran devlet medyası, Pehlevi’nin sözlerini “provokatif ve tehlikeli” olarak nitelendirdi.

Uzmanlar, Pehlevi’nin çağrısının sembolik bir mesaj niteliği taşıdığını ve İran’daki direniş hareketlerine moral sağlamayı hedeflediğini belirtiyor. Ancak bazı analistler, bu tür açıklamaların aynı zamanda rejimin sert önlemler almasına gerekçe oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

Konuşmasında Pehlevi, aynı zamanda uluslararası topluma İran halkının özgürlük ve demokrasi mücadelesine destek olma çağrısı yaptı. Açıklamalar, İran’daki siyasi gerilim ve direniş ekseninin bölgesel dinamikleri üzerindeki etkilerini yeniden gündeme taşıdı.

Etkinlikteki katılımcılar, Pehlevi’nin mesajını “direniş ve hazırlık çağrısı” olarak nitelendirirken, İran diasporasında yeni tartışmalara yol açtı. Bu açıklama, direniş yanlısı çevrelerde hem moral kaynağı hem de stratejik bir uyarı olarak değerlendiriliyor.