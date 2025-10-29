Yemen’deki Selefi Amalika Lideri El-Mehrami, Riyad’da ABD Maslahatgüzarı İle Görüştü

Yemen’deki selefi Amalika güçlerinin lideri Abdurrahman el-Mehrami, Riyad’da ABD’nin Yemen Büyükelçiliği maslahatgüzarı Jonathan Peccia ile bir araya geldi. Görüşmede Ensarullah’a karşı izlenecek stratejiler ve Kızıldeniz’deki operasyonların durdurulması gündeme geldi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yemen’de faaliyet gösteren selefi Amalika güçlerinin önde gelen lideri Abdurrahman el-Mehrami, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da kritik bir görüşme gerçekleştirdi. El-Mehrami, ABD’nin Yemen Büyükelçiliği maslahatgüzarı Jonathan Peccia ile bir araya gelerek Yemen’deki son durum ve olası adımları değerlendirdi.

Görüşmede, öncelikli olarak Ensarullah hareketine karşı atılacak askeri ve stratejik adımlar ele alındı. Ayrıca Kızıldeniz’de yürütülen operasyonların durdurulması ve bölgedeki deniz güvenliğinin sağlanması da müzakere edilen konular arasında yer aldı.

Diplomatik kaynaklar, bu toplantının ABD ve Riyad’ın Yemen’deki çeşitli silahlı gruplar üzerinden stratejik manevralarını koordine etme çabasının bir parçası olduğunu belirtiyor. Özellikle Kızıldeniz’deki operasyonlar, bölge ticaret yolları ve uluslararası güvenlik açısından büyük önem taşıyor.

Analistler, el-Mehrami’nin Riyad ziyaretiyle, selefi Amalika güçlerinin ABD ile doğrudan temas kurarak kendi pozisyonunu güçlendirmeyi hedeflediğini ifade ediyor. Bu adım, Yemen’deki mevcut güç dengeleri ve direniş ekseni açısından dikkatle izleniyor.

Toplantı sonrası yapılan açıklamalarda detaylı sonuçlara yer verilmezken, tarafların önümüzdeki dönemde ortak koordinasyon ve stratejik iş birliği çerçevesinde adımlar atacağı öne sürüldü. Bu gelişme, Yemen’deki çatışmaların yanı sıra bölgesel güç mücadelelerinin de bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.