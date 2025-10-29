Hamas, İsrail’in Gazze Saldırılarının Ateşkesi Baltaladığını İddia Etti

Hamas, İsrail’in Gazze’deki son saldırılarının ateşkes anlaşmasını zayıflatma niyetini ortaya koyduğunu belirterek, anlaşmanın çökme tehlikesi taşıdığı uyarısında bulundu. Örgüt, tansiyonun yükselmesinden tüm sorumluluğun İsrail’e ait olduğunu vurguladı ve arabulucu ülkelere baskı çağrısı yaptı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hamas, Gazze Şeridi’ndeki son gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırılarının ateşkesi fiilen baltaladığını duyurdu. Örgüt, “İsrail, anlaşmayı sürdürme iradesine sahip olmadığını açıkça gösteriyor. Tüm tansiyonun yükselmesinden sorumlu olan taraf İsrail’dir” ifadelerini kullandı.

Hamas yetkilileri, özellikle sivillere ve altyapıya yönelik saldırıların artmasının ateşkesin geleceğini tehdit ettiğini belirtti. Açıklamada, İsrail’in eylemlerinin sadece bölgedeki istikrarı değil, uluslararası diplomasiyi de zorladığı vurgulandı.

Örgüt ayrıca, arabulucu rolündeki ülkeleri İsrail’e baskı yapmaya ve anlaşmanın korunmasını sağlamaya çağırdı. Hamas’a göre, ateşkesin çökmesi, yalnızca Gazze’de değil, tüm bölgede gerilimi tırmandıracak ve siviller üzerinde yıkıcı sonuçlar doğuracak.

Uzmanlar, Hamas’ın bu açıklamasını hem diplomatik bir uyarı hem de İsrail’e yönelik uluslararası baskıyı artırma stratejisi olarak değerlendiriyor. Bölgedeki gözlemciler, ateşkesin sürdürülebilirliği açısından arabulucu ülkelerin rolünün kritik olduğunu vurguluyor.

Hamas’ın mesajı, Gazze’deki direniş ekseni güçlerinin kararlılığını gösteren ve İsrail’in saldırı politikalarına karşı uluslararası toplumu harekete geçirme çabası olarak öne çıkıyor.