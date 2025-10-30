Blida’da İsrail Saldırısı: Bir Hayat Kayboldu, Egemenlik Sorguda

İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki Blida kasabasına düzenlediği saldırıda bir belediye çalışanı yaşamını yitirdi. Lübnan hükümeti olayı ulusal egemenliğe yönelik açık bir tehdit olarak nitelendirdi ve uluslararası topluma ihlalleri durdurma çağrısı yaptı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Sabahın erken saatlerinde Blida kasabasını sarsan patlama, yalnızca bir binayı değil, bölge halkının güvenlik duygusunu da yerle bir etti. Saldırıda, görev başındaki bir belediye çalışanının yaşamını yitirdiği açıklandı. Yerel kaynaklara göre hedef alınan bina, sivil idari bir yapıydı.

Lübnan Başbakanı ile İçişleri Bakanı, saldırının ardından yaptıkları ortak açıklamada, “Bu ihlal, Lübnan devletinin egemenlik sınırlarını aşan açık bir saldırıdır.” ifadelerini kullandı. Hükümet, olayın sadece askeri bir mesele değil, ülkenin egemen kurumlarına yönelmiş sistematik bir tehdit olduğunu belirtti.

Yetkililer, uluslararası topluma çağrıda bulunarak İsrail’in tekrar eden ihlallerine karşı Birleşmiş Milletler ve ilgili kurumların derhal harekete geçmesini istedi. Açıklamada, güneydeki halkla tam dayanışma içinde olunduğu, devletin vatandaşlarını koruma yükümlülüğünden geri adım atmayacağı vurgulandı.

Sınır hattında yaşanan bu son saldırı, bölgede zaten kırılgan olan ateşkes sürecinin yeniden gerilmesine yol açtı. Blida halkı, hayatını kaybeden mesai arkadaşları için belediye binası önünde sessiz bir anma düzenlerken, birçok kişi bu saldırıyı “devlet kurumlarına gözdağı verme girişimi” olarak değerlendirdi.

İsrail tarafı ise, hedefin “Hizbullah bağlantılı bir altyapı” olduğunu öne sürdü. Ancak Lübnanlı yetkililer bu iddiayı kesin bir dille yalanladı ve binanın sivil bir idari merkez olduğunu yineledi.

Olayın yankıları yalnızca Blida’da değil, Beyrut’tan Sur’a kadar tüm güney hattında hissediliyor. Halkın beklentisi net: Egemenlik ihlallerine son verilmeli, uluslararası hukuk sessizliğini bozmalı.