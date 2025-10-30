Blida’da Saldırı: İsrail’in Mermisi, Lübnan’ın Egemenliğini Hedef Aldı

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Blida kasabasına düzenlediği saldırıda bir belediye çalışanı yaşamını yitirdi. Lübnan hükümeti ve güneydeki belediyeler, saldırıyı ülkenin egemenliğine yönelmiş açık bir tehdit olarak tanımlarken, uluslararası sessizliğe ve devletin ihmallerine dikkat çekti.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Güney Lübnan’ın küçük bir kasabası olan Blida, sabaha karşı yeniden hedef oldu. İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının düzenlediği saldırıda belediyeye bağlı bir çalışanın yaşamını yitirdiği bildirildi. Yerel kaynaklar, hedef alınan binanın tamamen sivil bir idari merkez olduğunu, bölgede herhangi bir askeri unsur bulunmadığını ifade etti.

Saldırının hemen ardından Beyrut’ta toplanan hükümet yetkilileri, olayın “Lübnan’ın ulusal egemenliğine açık bir saldırı” olduğunu belirterek uluslararası topluma sert bir çağrıda bulundu. Başbakan, “Bu saldırılar yalnızca topraklarımızı değil, halkımızın iradesini ve devletin varlığını hedef alıyor.” sözleriyle ülke genelinde artan öfkeyi yansıttı.

İçişleri Bakanı ise yaptığı açıklamada, güneydeki yerel yönetimlerin ve direniş ekseninde duran halkın yanında olduklarını belirtti. Bakan, “Devletin suskunluğu, sınır hattındaki halkın yalnız bırakılması anlamına gelmemelidir. Egemenliğimizi korumak ulusal bir görevdir.” ifadelerini kullandı.

Saldırı, güneydeki belediyeler arasında da tepkiyle karşılandı. Birçok belediye başkanı ortak bir bildiride, “İsrail’in hedef aldığı sadece bir bina değil, Lübnan halkının iradesidir.” ifadesine yer verdi. Bildiride, ulusal dayanışmanın güçlendirilmesi ve ihlallere karşı ortak savunma mekanizmalarının kurulması çağrısı yapıldı.

Blida halkı, hayatını kaybeden belediye çalışanı için belediye önünde bir araya geldi. Sessiz bir yürüyüş düzenleyen halk, ellerinde Lübnan bayraklarıyla “Egemenliğimiz satılık değildir.” yazılı pankartlar taşıdı.

Uzmanlar, son haftalarda artan ihlallerin yalnızca taktiksel değil, psikolojik bir boyutu da olduğuna dikkat çekiyor. İsrail’in bu tür saldırılarla hem güneydeki sivil direnci hem de Lübnan devletinin kurumsal gücünü zayıflatmayı hedeflediği yorumları yapılıyor. Ancak sahadan gelen mesaj net: “Egemenliğe uzanan her el, direnişle karşılaşacak.”

Hükümetin önümüzdeki günlerde hem Birleşmiş Milletler nezdinde diplomatik girişimlerde bulunması hem de iç kamuoyunda ulusal birlik vurgusunu güçlendirecek adımlar atması bekleniyor.