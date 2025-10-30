Blida’da İsrail Saldırısı: Cumhurbaşkanı Aun’dan Orduya “Derhal Karşılık Verin” Talimatı

İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki Blida kasabasına düzenlediği son saldırıda bir belediye çalışanı yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Josef Aun, ordudan sınır ihlallerine karşı “gecikmeden yanıt verilmesini” istedi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Güney Lübnan’ın dağ eteğindeki Blida kasabası, yine İsrail bombardımanının hedefi oldu. Sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda, belediyeye bağlı bir çalışanın yaşamını yitirdiği açıklandı. Olay, bölgede haftalardır artan askeri hareketliliğin yeni bir halkası olarak değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Josef Aun, saldırının hemen ardından Savunma Bakanlığı ve ordu komutanlığıyla yaptığı acil toplantıda, İsrail’in “işgal altındaki güney topraklarındaki ihlallerine” karşı derhal harekete geçilmesi talimatını verdi. Aun’un, “Lübnan’ın egemenliği pazarlık konusu olamaz; her saldırı karşılık bulacaktır.” dediği aktarıldı.

Blida’daki yerel yönetim, hayatını kaybeden belediye çalışanının bölge halkına hizmet eden sivil bir görevli olduğunu vurgulayarak, saldırının “doğrudan sivillere yönelik bir mesaj” olduğunu belirtti. Kasabada düzenlenen cenaze töreninde halk, “Bu topraklar teslim olmayacak.” sloganlarıyla yürüyüş yaptı.

Saldırı, Lübnan kamuoyunda hem öfke hem de ulusal birlik çağrılarını yeniden gündeme taşıdı. Hükümete yakın kaynaklar, ordunun Güney Komutanlığı’na takviye birlikler gönderdiğini ve bölgedeki hava hareketliliğinin yakından izlendiğini bildirdi.

Uzmanlara göre, son haftalarda yaşanan bu tür saldırılar, yalnızca askeri değil, psikolojik bir baskı stratejisinin parçası. İsrail’in amacı, güneydeki direniş hattını zayıflatmak ve Lübnan içinde kararsızlık yaratmak. Ancak sahadan yükselen sesler bunun tersini söylüyor: Halk, saldırılar karşısında daha sıkı kenetleniyor.

Cumhurbaşkanı Aun’un talimatı, yalnızca askeri bir tepki çağrısı olarak değil, aynı zamanda ülkenin egemenliğine yönelik kararlılığın bir beyanı olarak değerlendiriliyor. Lübnanlı analistlerin yorumuna göre bu çıkış, hem iç kamuoyuna hem de uluslararası arenaya açık bir mesaj taşıyor: “Lübnan, sınırlarına uzanan her tehdide karşı sessiz kalmayacak.”