NATO’dan Sessiz Hazırlık: Avrupa, Rusya ile Olası Çatışmaya Karşı Lojistik Seferberlik Başlattı

NATO üyesi ülkeler ve Avrupa Komisyonu, Rusya ile muhtemel bir savaş senaryosunda askeri sevkiyatın hızlandırılmasını hedefleyen yeni bir lojistik plan üzerinde çalışıyor. Plan; ulaşım altyapısının yenilenmesini, askeri teçhizatın sınır geçişlerini kolaylaştıracak gümrük düzenlemelerini ve stratejik güzergâhların güvence altına alınmasını kapsıyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Avrupa’nın güvenlik gündemi yeniden savaş hazırlıklarının gölgesinde şekilleniyor. Financial Times’ın haberine göre NATO, Rusya ile doğrudan bir çatışma olasılığını göz ardı etmeyerek, kara, hava ve deniz lojistiğini tek bir koordinasyon planı altında toplamayı hedefliyor. Bu planın ana omurgasını, askeri malzeme ve personel sevkiyatında karşılaşılan bürokratik engellerin ortadan kaldırılması oluşturuyor.

Brüksel kaynaklarına göre yeni plan, “Avrupa Askerî Hareketlilik Projesi” adı altında yürütülüyor. Proje kapsamında demiryolu hatlarının yenilenmesi, ağır zırhlı araçların taşınmasına uygun köprülerin güçlendirilmesi ve limanlarda özel askeri terminallerin oluşturulması gündemde. Ayrıca, sınır geçişlerinde haftalar süren izin süreçlerinin birkaç saate indirilmesi hedefleniyor.

NATO yetkilileri, bu düzenlemelerin “savunma amaçlı” olduğunu vurgulasa da birçok Avrupa ülkesinde bu hazırlıkların Rusya ile gerginliği tırmandırabileceği yönünde endişeler dile getiriliyor. Özellikle Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde, kamuoyu “yeni bir Soğuk Savaş’ın altyapısı mı hazırlanıyor?” sorusunu yüksek sesle sormaya başladı.

Avrupa Komisyonu’nun ulaştırmadan sorumlu üyeleri ise planı “kriz anında kıtanın hareket kabiliyetini artıracak stratejik bir gereklilik” olarak savunuyor. Komisyon kaynakları, Ukrayna savaşının lojistik zafiyetleri açık biçimde gösterdiğini ve bu nedenle NATO’nun kıta çapında bir yeniden yapılanmaya gitmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

Ancak bazı analistler, bu tür hazırlıkların Batı ittifakının savunma refleksinden öte, Rusya’ya yönelik psikolojik baskı stratejisinin bir parçası olduğuna dikkat çekiyor. Zira Moskova’nın son dönemde NATO sınırlarına yönelik “provokatif tatbikat” iddialarına, Brüksel’den gelen bu yeni hamle ek bir gerilim katmanı ekliyor.

Bir başka deyişle, Avrupa artık yalnızca güvenliğini değil, hareket kabiliyetini de yeniden inşa ediyor. Fakat bu süreçte cevabı hâlâ belirsiz kalan soru şu: Lojistik modernizasyon, gerçekten savunma mı, yoksa yaklaşan yeni bir cepheye hazırlık mı?