Lübnan’da Siyasi Tıkanıklık Derinleşiyor: Aun’un Kararlı Duruşu Devletin Otoritesini Ayakta Tutuyor

Lübnan’da Meclis ve kabine arasındaki anlaşmazlıklar, devletin kurumsal işleyişini tehdit eden yeni bir krize dönüşüyor. Cumhurbaşkanı Josef Aun, artan siyasi baskılara rağmen merkezi otoriteyi güçlendirme ve reform sürecini koruma kararlılığını sürdürüyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan siyasetinde haftalardır süren gerginlik, Meclis oturumlarının engellenmesi ve kabine içi çekişmelerle kritik bir eşiğe taşındı. Devletin temel işleyiş mekanizmalarını felce uğratan bu tıkanıklık, yalnızca hükümet içi rekabetin değil, aynı zamanda ülkenin geleceğine dair yön arayışının da yansıması olarak görülüyor.

Cumhurbaşkanı Josef Aun, yaşanan siyasi blokajlara karşı net bir tavır sergileyerek, yürütme organlarının “ulusal çıkarlar doğrultusunda hareket etmesi” gerektiğini vurguladı. Aun’un açıklamasında, “Devletin egemenliğini zayıflatacak her girişim, ulusal birliğe doğrudan tehdittir.” ifadesi dikkat çekti.

Meclis’teki muhalif bloklar ise kabinenin karar alma süreçlerini “tek taraflı” olarak nitelendiriyor ve cumhurbaşkanlığını yetki aşımıyla suçluyor. Ancak hükümete yakın kaynaklar, bu eleştirilerin reform sürecini yavaşlatmak için kullanılan bir siyasi manevra olduğunu savunuyor.

Krizin merkezinde, seçim yasasında yapılması planlanan düzenlemeler ve yurtdışında yaşayan Lübnanlıların oy kullanma hakları bulunuyor. Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla oluşturulan bakanlar komitesi, söz konusu reformları kamu yararı ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde değerlendirecek. Komitenin önceliği, “temsil adaletini sağlamak ve yurtdışındaki vatandaşların anayasal haklarını korumak” olarak açıklandı.

Siyasi analistler, Aun’un bu süreçteki kararlılığını, “devletin kurumsal otoritesini yeniden tesis etme çabası” olarak yorumluyor. Direniş eksenine yakın çevreler ise, Cumhurbaşkanı’nın baskılara rağmen geri adım atmamasını, “egemen karar mekanizmasının dış müdahalelere karşı direnci” olarak değerlendiriyor.

Ülkedeki mevcut tablo, ekonomik zorluklar ve toplumsal kutuplaşmanın gölgesinde daha da kırılgan hale geliyor. Ancak Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan verilen mesaj net: Devletin kurumsal birliği, siyasi hesapların önünde tutulacak.

Uzmanlar, önümüzdeki haftalarda bakanlar komitesinin atacağı adımların, yalnızca seçim reformlarının değil, Lübnan’ın siyasi istikrarının geleceğini de belirleyeceği görüşünde birleşiyor.