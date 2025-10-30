Mahmud Abbas’tan Kritik Atama: Hüseyin eş-Şeyh Geçici Başkanlık Görevine Getirildi

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, yayımladığı kararname ile yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh’i makamın boşalması halinde geçici başkan olarak atadı. Karar, Filistin siyasetinde liderlik istikrarının korunması ve direniş çizgisinin sürdürülmesi mesajı olarak değerlendiriliyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Filistin Yönetimi’nde siyasi istikrarı koruma yönünde kritik bir adım atıldı. Başkan Mahmud Abbas, resmi bir kararnameyle yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh’i, makamın herhangi bir nedenle boşalması halinde geçici başkan olarak görevlendirdi. Kararname, hem iç kamuoyuna hem de uluslararası aktörlere net bir mesaj gönderiyor: Filistin liderliği, kriz anlarında bile direniş çizgisinden sapmayacak.

Siyasi gözlemciler, Abbas’ın bu hamlesini, “Filistin yönetiminde belirsizliği önlemek ve direniş ekseninin koordinasyonunu sürdürmek” amacıyla atılmış stratejik bir adım olarak yorumluyor. Kararnameye göre eş-Şeyh, başkanlık makamının geçici olarak boşalması durumunda tüm yetki ve sorumlulukları devralacak.

Filistin medyasında yer alan analizlerde, bu atamanın özellikle iç siyasi dengeler ve bölgesel krizler göz önünde bulundurularak yapıldığı belirtiliyor. Abbas’ın, yönetimde sürekliliği garanti altına alırken, direniş ve diplomatik mücadelenin koordinasyonunu da güçlendirdiği vurgulanıyor.

Bölgesel uzmanlar, Hüseyin eş-Şeyh’in atanmasının, Filistin yönetiminin kritik karar süreçlerinde hızlı hareket etme kabiliyetini artıracağını belirtiyor. Özellikle İsrail ile süren gerilim ve Batı desteğine dayalı dış müdahaleler düşünüldüğünde, bu tür bir önlem hem sembolik hem de pratik açıdan önem taşıyor.

Filistin kamuoyu ise, atamayı genel olarak “kriz anlarında direnişin ve liderliğin sürekliliği” olarak algılıyor. Uzmanlar, Abbas’ın bu kararının, Filistin’in ulusal ve diplomatik duruşunu güçlendiren bir adım olduğunu ifade ediyor.