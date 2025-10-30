Batı Şeria ve Kudüs’te Gerilim Tırmanıyor: Kudüs Tugayları Askeri Araca Saldırdı, İsrail Çocukları Hedef Aldı

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te gerginlik artıyor. Kudüs Tugayları, Cenin’de İsrail askeri aracına mayınlı saldırı düzenlerken, işgal güçleri Kudüs ve Şuafat’ta bir çocuğu alıkoydu. Olaylar, bölgede yükselen çatışma riskine işaret ediyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Batı Şeria ve Kudüs’te gerilim, son günlerde belirgin biçimde yükseldi. Kudüs Tugayları, işgal altındaki Cenin’de İsrail ordusuna ait bir askeri araca karşı mayınlı saldırı düzenledi. Güvenlik kaynakları, saldırının aracı ciddi şekilde hedef aldığını ve işgal güçleri arasında paniğe yol açtığını bildiriyor.

Aynı gün, İsrail güçleri Kudüs’te 18 yaşında bir genci, Şuafat’ta ise bir çocuğu alıkoydu. Yerel kaynaklar, bu gözaltıların işgalin özellikle gençler ve çocuklar üzerinde uyguladığı psikolojik baskının bir parçası olduğunu vurguluyor. Söz konusu uygulamalar, uluslararası hukuk ve insan hakları örgütleri tarafından uzun süredir eleştiriliyor.

Siyasi analistler, Kudüs Tugayları’nın saldırısını, işgalin sürekli genişleyen baskı politikalarına karşı direnişin meşru bir savunma refleksi olarak değerlendiriyor. Cenin’deki operasyonun, direniş ekseninin örgütlenme kapasitesini ve işgal güçlerine karşı kararlılığı gösterdiğine dikkat çekiliyor.

Öte yandan, İsrail’in gençleri ve çocukları hedef alması, bölgede tırmanan çatışma riskini artırıyor. Gözlemciler, bu tür alıkoymaların hem uluslararası kamuoyunda infial yaratacağını hem de yerel direnişi daha da güçlendireceğini belirtiyor.

Bölgedeki güvenlik kaynakları, “Cenin’den Kudüs’e uzanan bu gerginlik zinciri, işgalin stratejik bölgelerdeki kontrolünü test eden bir sürecin parçasıdır.” değerlendirmesini yapıyor. Uzmanlar, özellikle Kudüs ve çevresinde yaşanan olayların, İsrail’in güvenlik önlemleri ile direnişin karşı hamleleri arasındaki sürekli gerilimin yeni bir boyutu olduğunu söylüyor.

Filistinli yetkililer ve direniş çevreleri, işgalin saldırgan politikalarına karşı koordinasyonu artırma mesajı verirken, bölgede yaşayan halkın moral ve direniş azmini güçlendirmeye odaklanıyor. Bu tablo, Batı Şeria ve Kudüs’te çatışmanın sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik ve sembolik bir boyuta da sahip olduğunu ortaya koyuyor.