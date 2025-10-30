Blida’da İsrail Baskını: Belediye Çalışanı Hayatını Kaybetti, Adeyse’de Binaya Saldırı

Lübnan’ın güneyindeki Blida kasabasında İsrail askerlerinin düzenlediği baskında bir belediye çalışanı yaşamını yitirdi. Lübnan ordusu bölgeye takviye gönderirken, İsrail güçleri Adeyse kasabasında bir binayı daha yok etti. Olaylar, işgalin Güney Lübnan’da yarattığı gerginliği yeniden gözler önüne seriyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’ın güneyindeki Blida kasabasında sabah saatlerinde başlayan olaylar, bölgedeki güvenlik durumunu kritik seviyeye taşıdı. İsrail askerleri, kasabanın merkezi noktalarından biri olan belediye binasına ani bir baskın düzenledi. Baskın sırasında bir belediye çalışanının hayatını kaybetmesi, bölgedeki sivil halkta büyük korku ve öfke yarattı.

Lübnan ordusunun hızlı müdahalesiyle bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Güvenlik güçleri, olayın daha fazla büyümesini engellemeye çalışırken kasabada olağanüstü önlemler alındı. Öte yandan İsrail güçlerinin Adeyse kasabasında gerçekleştirdiği yıkım operasyonu, hem bölgesel gerilimi artırdı hem de sivil altyapıyı hedef aldı. Yetkililer, yıkılan binanın stratejik bir noktada olduğunu belirterek operasyonun gerekçesini savundu.

Bölgedeki analistler, İsrail’in bu tür baskınlarla Lübnan’daki siyasi ve askeri dengeleri zorlamayı sürdürdüğünü ifade ediyor. Sivil kayıpların artmasının, hem Lübnan içinde hem de uluslararası alanda ciddi tepkilere yol açabileceği öngörülüyor.

Lübnan’ın güneyinde yaşayan halk, artan askerî faaliyetler ve yıkılan altyapı nedeniyle günlük hayatlarında büyük zorluklar yaşamaya devam ediyor. Yerel kaynaklar, sokağa çıkma yasakları ve güvenlik önlemlerinin halk üzerindeki etkilerini aktarıyor.