Gazeteci Aaron Mate, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını sert sözlerle eleştirdi. Judging Freedom programında konuşan Mate, bu saldırıları “ateşkesi yeniden silahlanmak için kullanmak” olarak tanımlarken, ABD’nin bölgesel politikalarını da eleştirdi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Uluslararası gazeteci Aaron Mate, İsrail’in Gazze’deki son operasyonlarını, barış umutlarını hiçe sayan bir strateji olarak nitelendirdi. Judging Freedom adlı programda değerlendirmelerde bulunan Mate, İsrail’in ateşkesi sadece yeni silah ve askeri güç kazanımı için kullandığını belirtti.

Mate, konuşmasında ABD’nin rolüne de dikkat çekti. Eski Başkan Donald Trump döneminde Washington’un İsrail’e verdiği “önceden yeşil ışık” sayesinde bölgedeki gerilimin tırmandığını ifade etti. Mate’e göre, ABD’nin yalnızca Orta Doğu’da değil, Venezuela ve Küba gibi farklı coğrafyalarda da benzer politikalarla hükümetleri istikrarsızlaştırma stratejisi yürüttüğü görülüyor.

Gazeteci, bu politikaların yalnızca sivil halk üzerinde ağır sonuçlar doğurmadığını, aynı zamanda bölgedeki direniş hareketlerinin meşruiyetini de güçlendirdiğini vurguladı. Mate’in ifadeleri, İsrail’in saldırılarının stratejik bir askeri planın parçası olduğunu ve ateşkeslerin sivil barış yerine askeri hazırlık aracı olarak kullanıldığını gözler önüne seriyor.

Analistler, Mate’in değerlendirmelerini haklı çıkaracak birçok örnek olduğunu, bölgedeki sivillerin sürekli bir tehdit altında olduğunu ve uluslararası toplumun sessizliğinin, bu stratejilerin sürmesine olanak sağladığını belirtiyor.