Caferi Liderden Kritik Uyarı: Şii Toplumu Dışlayan Anlaşmalar Ulusal Krize Sürükler

Lübnan Caferi Başmüftüsü Ahmed Kablan, ülkenin siyasi aktörlerini uyardı. Kablan, Şii toplumunu dışlayan her türlü siyasi anlaşmanın ülkeyi derin bir krize sürükleyeceğini belirterek, ulusal istikrarın korunmasında Meclis Başkanı Nebih Berri ve Cumhurbaşkanı Jozef Aun’un rolünü vurguladı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’da siyasi tansiyon yükselirken, Caferi Başmüftüsü Ahmed Kablan önemli bir uyarıda bulundu. Kablan, Şii toplumunu dışlayan veya marjinalleştiren her türlü siyasi anlaşmanın yalnızca toplumsal adaletsizliği derinleştirmekle kalmayacağını, aynı zamanda ülkeyi ulusal bir kriz ortamına iteceğini ifade etti.

Başmüftü, açıklamasında “intikamcı seçim hesapları” olarak nitelendirdiği politikaları eleştirerek, siyasi aktörlere sorumluluk çağrısında bulundu. Kablan’a göre, Lübnan’ın kırılgan dengelerini korumanın yolu, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Cumhurbaşkanı Jozef Aun gibi ulusal istikrarın sembol isimlerini merkeze almaktan geçiyor.

Analistler, Kablan’ın uyarısının yalnızca bir dini liderin mesajı olmanın ötesinde, ülkenin siyasi kriz dinamiklerini de işaret ettiğini belirtiyor. Şii toplumu dışlayacak herhangi bir manevranın, hem meclis içi dengeleri hem de toplumsal barışı ciddi şekilde tehdit edeceği kaydediliyor.

Kablan’ın açıklamaları, Lübnan siyasetinde ortak akıl ve kapsayıcı bir yaklaşımın önemini bir kez daha gözler önüne sererken, ülkenin istikrarı için kritik bir hatırlatma niteliği taşıyor.