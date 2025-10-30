İsrail Yüksek Mahkemesi’nden Orduya Kritik Uyarı: “12 Bin Ek Asker Şart”

İsrail Yüksek Mahkemesi, hükümeti ultra-Ortodoksların askerlikten muaf tutulmasına göz yummakla eleştirerek ordunun acil personel ihtiyacına dikkat çekti. Yargıçlar, mevcut yaptırımların sonuç vermediğini belirterek, 12 bin ek asker sağlanmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in güvenlik ve askerî dengeleri tartışma konusu olmaya devam ediyor. Yüksek Mahkeme, ultra-Ortodoks topluluklara tanınan askerlik muafiyetlerinin ordunun etkinliğini ciddi şekilde zayıflattığını belirterek hükümete sert eleştiriler yöneltti. Yargıçlar, mevcut yaptırımların hiçbir sonuç doğurmadığını ve ordunun acil olarak 12 bin ek askere ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Mahkeme kararına göre, askerlikten muaf tutulan grupların sayısı, ordunun operasyonel kapasitesini sınırlıyor ve ülkenin güvenlik planlarını riske atıyor. Yargıçlar, hükümeti bu duruma müdahale etmeye çağırırken, mevcut düzenlemelerin hem ulusal güvenliği hem de kamuoyunun güvenini tehdit ettiğini ifade etti.

Analistler, Yüksek Mahkeme’nin bu kararının yalnızca askerî bir eksikliği gündeme getirmekle kalmayıp, İsrail’deki toplumsal ve dini kutuplaşmayı da gözler önüne serdiğini belirtiyor. Ordunun güçlendirilmesi için atılacak adımların, politik ve toplumsal gerilimi artırma potansiyeli taşıdığına dikkat çekiliyor.

Karar, İsrail kamuoyunda tartışmalara yol açarken, hükümetin ultra-Ortodoks topluluklarla olan hassas dengesini yeniden sorgulaması gerektiği vurgulanıyor.