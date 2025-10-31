Gazze’de Ateşkes Tehlikede: İsrail’in Kalıcı Varlık Hamleleri Bölgeyi Yeniden Alevlendiriyor

İsrail’in Gazze Şeridi’nde ateşkesi adım adım ihlal ederek kalıcı bir askeri düzen kurma çabası, bölgedeki kırılgan dengeyi yeniden sarsıyor. Arabulucu ülkeler sürecin çökmesinden kaygılı; Mısırlı kaynaklar ise “Filistinli grupların sessizliği uzun sürmeyecek” uyarısında bulunuyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze’de haftalardır devam eden kırılgan ateşkes, İsrail ordusunun bölgeye yönelik sistematik ihlalleriyle yeniden çökmenin eşiğinde. Saha kaynaklarından edinilen bilgilere göre İsrail güçleri, “güvenlik hattı” adı altında Gazze Şeridi’nin kuzeyinde ve doğusunda askeri mevziler inşa ediyor, bu da fiilen kalıcı bir varlık oluşturma girişimi olarak değerlendiriliyor.

Mısırlı diplomatik kaynaklar, Kahire’nin süreci yakından takip ettiğini ancak İsrail’in bu hamlelerinin ateşkesi fiilen geçersiz kıldığını belirtiyor. Aynı kaynaklar, “Filistinli örgütler şu anda temkinli davranıyor; fakat bu sessizlik, İsrail’in ihlalleri sürdükçe yerini kaçınılmaz bir karşılığa bırakabilir” ifadelerini kullandı.

Ateşkesin garantörlerinden Katar ve Mısır, taraflar arasında yeniden güven tesis edilmesi için diplomatik temaslarını sürdürüyor. Ancak diplomasi kanallarından gelen sinyaller, İsrail’in sahadaki askeri adımlarını geri çekmeye niyetli olmadığını gösteriyor.

Bölgedeki insan hakları kuruluşları ise, İsrail ordusunun Gazze çevresindeki hareketlerini “açık bir askeri yerleşim politikası” olarak nitelendiriyor. Uzmanlara göre bu strateji, yalnızca ateşkesin geleceğini değil, bölgedeki tüm siyasi süreci de riske atıyor.

Uluslararası kamuoyunda artan tepkilere rağmen Tel Aviv yönetimi, “güvenlik gerekçesi”ni öne sürerek operasyonlarını meşrulaştırmaya çalışıyor. Ancak bölge gözlemcileri, bu yaklaşımın Gazze’de yeni bir çatışma dalgasını tetiklemesinin an meselesi olduğu görüşünde.