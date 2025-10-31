Lübnan Sınırında Gerilim Tırmanıyor: İsrail Blida’yı Vurdu, Beyrut’tan Misilleme Emri

İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki Blida kasabasına düzenlediği hava saldırısında bir belediye çalışanının hayatını kaybetmesi, sınır hattında tansiyonu yeniden yükseltti. Lübnan Cumhurbaşkanı General Jozef Aun, orduya “İsrail saldırılarına karşı koyun” talimatı verirken, Tel Aviv yönetiminin Washington’a “operasyon alanını genişletme” niyetini bildirdiği ortaya çıktı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’ın güneyinde, İsrail’in hava saldırılarıyla yankılanan gece yeniden alev hattına döndü. Blida kasabasını hedef alan bombardımanda bir belediye çalışanı yaşamını yitirirken, bölgede çok sayıda sivil yapı da hasar gördü. Yerel kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının sabaha karşı düzenlediği saldırının, Hizbullah mevzilerini gerekçe göstererek gerçekleştirildiğini; ancak vurulan noktanın tamamen sivil bir alan olduğunu belirtti.

Beyrut yönetimi, saldırının ardından olağanüstü güvenlik toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Jozef Aun’un ordu komutanlarına, “İsrail’in her türlü ihlaline sahada yanıt verin” emrini verdiği bildirildi. Bu karar, Lübnan ordusunun son aylarda daha çok savunma pozisyonunda kaldığı sınır hattında yeni bir dönüm noktasına işaret ediyor.

Diplomatik kaynaklara göre, Tel Aviv yönetimi Washington’a gönderdiği son mesajında “Lübnan’a yönelik operasyonları genişletme” planını gündeme taşıdı. ABD’nin, bölgesel bir savaş riskine dikkat çekerek temkinli bir yaklaşım sergilediği ancak İsrail’in kararlılığından geri adım atmadığı ifade ediliyor.

Bölgedeki gözlemciler, İsrail’in Gazze’deki yoğun askeri varlığıyla eş zamanlı olarak kuzey cephesinde baskıyı artırmasının, “direniş eksenini iki cephede zayıflatma stratejisi” olarak değerlendirildiğini aktarıyor. Hizbullah’a yakın kaynaklar ise, Blida saldırısının “cezasız kalmayacağı” mesajını verirken, sahadaki hareketlilik dikkatle izleniyor.

Lübnan’ın güneyinde yaşayan halk, yeniden savaş korkusuyla karşı karşıya. Elektrik kesintileri, yerinden edilen aileler ve tedirgin bir sessizlik… Blida’nın enkazı, bölgede barışın ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.